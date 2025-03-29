2025粉底13品牌推薦！從專櫃到開架最具話題氣墊、粉霜、粉底液通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年的底妝依舊多樣，從粉底液、粉霜、氣墊通通有，更利用先進科技與講究成分來讓妝效更自然輕盈，一抹就能完美襯托出肌膚的原生之美。

2025年底妝講究隱約光澤，凸顯肌膚的原生質感。一起來看看專櫃與開架個有哪些厲害新品。

專櫃底妝推薦



shu uemura植村秀無極限超持久輕粉底

植村秀明星神品「小方瓶」無極限超時輕粉底，自2019年推出以來一舉擄獲廣大網友的心。2025年重磅升級成「小方瓶PLUS+」無極限超持久輕粉底。

這次將植村秀明星成分山茶花籽油加進粉底當中，造就保濕柔滑的潤澤質地。一抹化霧成膜，打造外霧感內潤澤的超親膚細緻底妝。長效保濕持妝不卡粉，細膩粉體完美融膚，就連鼻翼眼下等容易卡粉的區域都顯得精緻服貼。

搭配具極高延展性的胺基酸遮瑕粉體，以高親膚性的胺基酸完整包覆高遮瑕粉體配方，在輕觸臉蛋的瞬間，立即保濕貼合每一吋肌膚紋理，一抹即刻修飾肌膚瑕疵，層層疊擦也不會造成厚重粉感。

植村秀還將最新型持妝科技置入粉體中，以微米級微孔透氣網膜結合控油氣凝粉體，毫不費力達到吸油效果，同時又能維持如空氣般輕薄觸感，加上既有的有機米萃取，即使在亞洲潮濕氣候下仍能長時間保持無瑕的清新明亮妝容。

植村秀更專為亞洲膚色一次獻上量身打造的20種色選，創造出更寬廣的色域。

MAQuillAGE心機彩粧水蜜光精華無瑕氣墊



MAQuillAGE心機彩粧水蜜光奶霜氣墊2025年升級成「牛奶氣墊」水蜜光精華無瑕氣墊，在日本一推出就贏得眾多網友好評。

延續了去年的水光肌妝感，進一步強調肌膚的局部光澤，特別是宛如敷完面膜般的自然保濕感。

當中擁有高滲透潤澤精華，還有資生堂集團獨家的360度勻亮配方金平糖美肌粉末，極細緻的勻亮粉末能為肌膚帶來宛如天生好氣色般的透亮光澤，同時也有絕佳的遮瑕效果，使肌膚勻亮飽滿。

牛奶氣墊更擁有獨家研發精華裹妝技術，以保養精華液裹住粉底色料，為肌膚帶來飽滿、透亮的水光感妝容，全天候隨時越拍越亮，水潤全天不脫妝。

水蜜光精華無瑕氣墊一共推出三色：00白皙、01明亮、02自然。

Giorgio Armani 高訂完美絲絨水慕斯PRO



亞曼尼的絲絨水慕斯粉底一直都有不少死忠支持者，今年升級全新推出暱稱「5D小臉粉底」的高訂完美絲絨水慕斯PRO。

主打妝效就如同高訂服的第一步驟「馬甲胚布」般服貼，更運用光影達到平滑肌膚的效果，且帶有潤透絲絨霧光。

這款新粉底的重點就在於智慧光影無瑕粒子和超微服貼粉體，以輕盈貼膚的粉體在視覺上填補凹陷和柔焦毛孔。

除此之外，這次一共推出了10個色號，除了包含原有的人氣色號#2、#3、#3.5外，升級版再加入自然色選：#3.8、#4.1和#5.1，讓不同膚色色調的消費者能更精準選到適合的色號。

迪奧超完美晶透光氣墊＆限量外殼



超完美底妝氣墊系列推出全新質地，是主打能創造如珍珠般晶透光澤的晶透光氣墊粉蕊，一共有4個色號。

承襲超完美底妝系列中經典三色堇精萃等保養成分，且全新添加了玻尿酸精華，同時具備SPF 50 PA +++防曬係數，打造澎潤且具遮瑕度的光澤妝效，晶透光氣墊粉蕊也是超完美系列氣墊中擁有最明顯光澤妝效的款式。

為了搭配晶透光質地，在粉蕊上也設計了極細紗網設計，粉撲能均勻沾取粉體並拍出輕薄服貼的妝效。

迪奧也同步推出3款全新的氣墊外殼，可以搭配品牌所有的氣墊粉蕊。

全新氣墊外殼是光燦閃耀的漆皮皮革設計，再搭配經典藤格紋與銀色CD logo，有前衛金屬銀、經典騰格紋黑和限量的粉色藤格紋三款。

PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊



PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊主打業界最輕盈的持久精品氣墊。

外觀設計完美傳承品牌最具經典的Re-Nylon材質，將輕盈耐用與服貼高機能特質的尼龍質料完美復刻於氣墊上，再結合標誌性的金屬三角Logo，打造出時尚配件般的時髦精品氣墊。

妝效上則以獨家長效適應貼膚科技結合超微粒粉體零死角精準貼合肌膚，能順應臉部動態適應調節，讓妝容不卡紋、不暗沉、高遮瑕，帶來極致輕盈的底妝。

更結合高級智慧霧光技術，粉體在肌膚上輕盈延展，形成細膩柔霧質地，同時蘊含微光折射因子，使肌膚綻放如絲絨般的柔和光澤。原生霧光尼龍氣墊一共推出四色：LC5、LN5、LN10、LN25。

LANCOME蘭蔻絕對完美粉底精粹



絕對完美粉底精粹在2025年迎來第二次升級，將高濃度養膚精粹從前一代45%大幅提升至85%締造品牌史上最高養膚配方。

這也展現了蘭蔻精準調和粉體科技的非凡工藝，完美融合粉體粒子與水性、油性養膚精華，讓粉底輕觸肌膚之際，立即轉化為輕盈如羽的細緻面紗，完美貼合並修飾肌膚。

▲LANCOME蘭蔻絕對完美粉底精粹採用可替換蕊芯的設計，使用完畢後只需選購並更換粉底精粹蕊芯，即可重新擁有一整瓶璀璨如新的頂級粉底。

當中的保養成分包括能養膚的永生修護極萃分子™、能舒緩並賦予肌膚水亮的51%絕對完美玫瑰水光凝萃，還加入抗老的普拉斯鏈Pro-Xylane®，以及多重保濕因子、加強深層滋養肌膚的Oleo精油活萃配方，讓肌膚綻放極致持妝、無瑕光澤。

絕對完美粉底精粹專屬的「小金刷」金緻絲絨粉底刷同步升級，全新超細纖維刷毛，更環保也更親膚柔軟。蘭蔻更以精湛工藝打造高達20萬根刷毛，以精緻花瓣形排列，細膩角度更貼合每一寸臉部輪廓，好讓鼻翼、眼角等細小區塊肌膚也能完美上妝。加長的刷柄握把，更好拿握，巧妙的人體工學握把弧度讓彩妝新手也能輕鬆駕馭。

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅雲朵皮革版



以Loulou Puffer Bag作為靈感，宛如雲朵般柔軟澎潤的絎縫皮革結合到最熱賣的氣墊粉餅中，推出全新限定版本。

特別的是，雲朵皮革版特別採用神秘質感的酒紅色演繹個性態度，這個色選完美的融合了棕色的溫潤、黑色的深邃且帶有紫色的神秘，華麗性感卻又不會過於張揚浮誇。

恆久完美霧光氣墊粉餅是YSL經典暢銷底妝，主打輕盈的柔霧妝效，細緻不黯沉，讓肌膚一整天都輕盈無瑕。

黛珂禪光感恆潤粉底液



據說在日本上市就賣到缺貨的黛珂禪光感恆潤粉底液在台上市，主打採用研墨科技，如同經過細細研墨後的墨水般，打造出均勻、薄透、流暢的質感光澤。

這次光澤感的版本，主打採用研墨科技，如同經過細細研墨後的墨水般，打造出均勻、薄透、流暢的質感光澤。

特別研發了3D光澤三重複合成分，包含光澤聚合物、光澤油和3D定型結構，透過強韌但具有柔軟性的網狀結構延長底妝的光澤度。

RMK經典液狀粉霜EX



RMK主打自然妝感的「液狀粉霜」推出至今持續受到喜愛，2025年再升級，從外觀到成分都更講究。

屬於自然光澤肌妝效的液狀粉霜，蘊含60%以上水性成分，具有水潤輕盈的質地，宛若乳液般的舒適膚觸包裹住肌膚。長時間持續潤澤感與亮麗的妝容。

搭配親膚性極佳的嚴選油，實現能與肌膚完美融合的薄膜妝效。與過往的商品相比，顏料的含量更少，上妝後不會感到粉感與厚重感，更能顯現肌膚原生的質感之美。

NARS「小光圈」裸光凝亮水精華氣墊



NARS創辦人暨創意總監François Nars先生也是位攝影師，因為拍照過程中深受自然光的啟發，因此也將「光」的概念注入NARS底妝哲學，講求100%接近原生膚質的淨透底妝。

2025年推出的「NARS小光圈」就主打是一顆毫無限制、隨時帶著走的全能型保養精華氣墊，要夠保濕或夠光澤都沒問題。

氣墊成分內含四大保水修護輕粉體配方，以超強補水力的山茶花精萃加速維他命C的吸收；長效光采複合物中的可可胜肽及辣木籽精華萃取為肌膚提升防禦力；椰子萃取精華及甘蔗保濕活萃打造輕透裸紗粉體；天然胺基酸加乘維他命C讓肌膚更有彈力，每拍一次，肌膚更澎潤。

另外還有獨家的三效亮采果萃精華「維他命C果王」卡卡杜梅、助於提亮的香櫞果皮精萃、具有調節肌膚油水平衡的西梅果萃取，三大自然萃取成分透過粉體滲透進入肌膚底層，讓原生肌膚每拍一次就像從底層透出自然健康光澤，24HR不關燈。

目前有針對亞洲膚色量身打造的5大色選：#SEOUL帶粉調白皙膚色、#FINLAND帶暖色調白皙膚色、#MONT BLANC帶粉調淺膚色、#DEAUVILLE自然淺膚色、#VIENNA帶蜜桃色調淺膚色。

開架底妝推薦



CLIO珂莉奧天使光圈爆水氣墊粉餅

2025年的韓流底妝趨勢將進一步升級，強調更具水潤感與光澤感的玻璃肌妝效，讓妝容看起來像天生好膚質般自然。

CLIO限量推出「小水盒」天使光圈爆水氣墊粉餅，採用內水外油技術，高效鎖水，並添加高效保濕成分，如膠原蛋白、維他命B3、腺苷和玻尿酸等，讓底妝更服貼透亮。

另外，還採用細緻薄透粉體技術，與肌膚緊密貼合，使粉體均勻分布，輕鬆遮蓋瑕疵、填補毛孔與細紋，打造輕薄細緻且高遮瑕的無瑕妝感。

I'M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）



I’M MEME於2023、2024年陸續推出我愛神力氣墊粉餅特霧、奶霧款， 2025年再度推出「小蜜桃」我愛神力氣墊粉餅（水霧），可愛粉嫩蜜桃色外表搭配專櫃級細緻網紗，一抹打造均勻細緻氧氣感水霧妝感。

使用水潤空氣柔焦粉體輕盈且具備優異修飾力，一拍緊密貼合肌膚、平滑肌理、隱形毛孔。搭配水轉霧渡膜科技，上臉3秒快速轉化成柔霧妝感。

當中還有60%水精華，包含乳糖酸、所羅門王御用油與佛手柑葉萃取等進階型保濕精華，配合全新彈力柔霧凝膠，能有效於肌表控油鎖水，擺脫乾燥、脫妝、浮粉等霧面底妝NG現象，長保氧氣感水霧妝。

超細密網紗則可以讓氣墊粉餅取粉更均勻薄透，一拍上臉細緻貼膚，營造原生美肌絕美膚況，新手也能拍出輕透高級霧感底妝。

我愛神力氣墊粉餅（水霧）一共推出兩色：

01明亮色：明亮白皙的象牙白。

02自然色：自然暖色調的健康膚色。

Maybelline媚比琳「小方胖粉底」推出新色2色SPF12 PA+++



媚比琳2024年推出「小方胖粉底」裸霧光持久水粉底大受歡迎，2025年初再新增2色：白皙色#N10中性亮白、#W10象牙亮白，特別推薦給膚色偏白或喜歡偏白底妝的人。

增加兩色後，裸霧光持久水粉底全系列也來到了6色可選擇。

小方胖粉底擁有珍珠裸霧光粉體，一抹即可煥發微霧光澤。更以柔光遮瑕，薄薄一層即可柔焦各種瑕疵，微微透出原生肌膚光澤，呈現乾淨無瑕的細膩妝效。

當中還有多重保濕因子，讓底妝長時間水潤服貼。加上空氣感鎖妝科技質地在臉上快速形成空氣網膜，全天舒適零存在感，也不易浮粉或卡紋、暗沉。

媚比琳裸霧光無瑕氣墊水凝粉餅



媚比琳繼2023年上市「小方胖」裸霧光持久水粉底獲得熱烈迴響後，超持久SUPER STAY系列紫色軍團2025年再推出「小方塊」裸霧光無瑕氣墊水凝粉餅。

以獨創生可可絲滑質地，讓使用上具有極度柔滑的高度延展性，輕輕一拍融膚即化，讓細紋毛孔完美瞬間神隱，妝感輕盈不厚重。

獨家的三重鎖妝科技，極輕薄的三重智慧妝防護網如第二層肌膚超彈性、超貼膚，能夠隨表情延展不卡紋、不積線，完美鎖妝一整天。

當然還有品牌超持久系列的招牌定向吸油科技，運用超微米定向吸油粉體，能夠長時不間斷控油，讓妝感整天清爽。也特別添加維他命E及多重胺基酸等多重保養成分，讓底妝貼膚並保濕高水潤。

針對亞洲膚色需求，媚比琳此次特別推出N10中性亮白、N20中性明亮兩款百搭色選，無論是白皙肌或健康膚色，都能輕鬆找到最適合自己的色調。

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