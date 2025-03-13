GD《TOO BAD》MV同款飛行員眼鏡神到了　私下愛底片機成潮人必收清單

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G-Dragon近期發佈與葛萊美獎得主Anderson .Paak合作的全新單曲《TOO BAD》MV話題熱度不斷攀升，而其中他所配戴的單品，像是這副MYKITA的「EERO」飛行員眼鏡更為他的造型畫龍點睛！

GD的造型每次發表都造成時尚圈熱話，不外乎是他獨特的個人品味與擅長使用各種單品的混搭，打造出屬於自己的獨特風格，而各單品間的比例平衡也拿捏得宜，相當適合他。

而他近期與葛萊美獎得主Anderson .Paak合作的全新單曲《TOO BAD》MV中，身著的單品也成為粉絲們熱搜焦點，其中他配戴的光學眼鏡，更為他的學院風格畫龍點睛，讓整體風格更完整有型！

原來GD此次配戴的是由高級眼鏡品牌MYKITA所推出的「EERO」飛行員光學眼鏡，飛行員眼鏡以往常見於墨鏡款式，像是《捍衛戰士》系列電影中，阿湯哥湯姆克魯斯就曾戴上經典的雷朋飛行員墨鏡，展現不羈率性的個性魅力。另外，飛行員墨鏡在造型上可以有效修飾臉型的特性也為他帶來一群忠實粉絲，是時髦精必備的眼鏡單品。

MYKITA所推出的「EERO」飛行員光學眼鏡，鏡框由品質保證的德國工藝技術精工打造而成，並以黑金配色的輕量不鏽鋼製作。在配戴視覺上具有沉穩分量，實際戴上卻又備感輕盈，讓搭配上的負擔減低，更具實用功能性。

GD選擇此副眼鏡作為他的作品造型焦點，簡潔俐落的設計符合時下簡約趨勢，鏡框輪廓也帶來摩登不造作的現代感, G-Dragon絕佳的搭配美感，讓許多經典單品混搭出屬於他自己的個人樣貌，跳脫框架，不斷突破自我，完美展現人穿衣不是衣穿人的造型哲學。喜愛攝影的GD也時常將手邊攜帶的底片機拿出拍攝，他手中的CONTAX底片機也成為時下潮人們的入手清單之一。

無拘無束，突破傳統，永遠做自己的權志龍，總是毫不造作地展現自我風格與絕佳的時髦氣質。

GD同款眼鏡解析一次看



MYKITA將追求強烈設計融入品牌理念，重視細節的設計讓每副眼鏡都擁有高水準的品質表現及長久耐用性，重視實用與外觀輪廓，值得一提的是，所有眼鏡系列都在位於柏林的MYKITA HAUS製成，傳統手工工藝與現代高科技的結合，打造出跳脫傳統框架，現代又摩登的永續作品。

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