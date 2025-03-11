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春日餐桌LE CREUSET迷人新色　Vermicular深烤模迎土司控

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記者蔡惠如／綜合報導

春日來臨，餐桌風光也將更新，Vermicular與LE CREUSET分別推出全新鑄鐵烤模與春日限定餐具系列，前者專為烘焙愛好者打造，讓居家製作吐司更上層樓；後者則以春日花卉為靈感，一系列浮雕瓷器與優雅鑄鐵鍋，為餐桌增添柔和美感。

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

▲Vermicular琺瑯鑄鐵方型深烤模。（圖／各品牌提供）

日本Vermicular在台以鑄鐵鍋一戰成名，首度推出專為吐司烘焙設計的「琺瑯鑄鐵方型深烤模」，強調大小適中，適合家庭使用，最大特色在於鑄鐵的高導熱性與蓄熱性，號稱可使熱能均勻滲透麵糰，讓吐司邊緣酥脆但不刮口，內部則濕潤柔軟，能完整保留小麥的天然香氣，是吐司控的逸品。

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

其烤模已在Vermicular旗下的日本麵包店品牌「Vermicular Pot Made Bakery」廣受好評，店內的招牌吐司正是使用此烤模製作而成，現在台上市讓台灣的消費者也能在家複製這樣的口感，體驗職人級的烘焙效果。

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

此外為迎接新產品上市，Vermicular攜手世界麵包冠軍陳耀訓，共同研發限定吐司「青蘋抹香」，選用靜岡抹茶與台灣高山秋香蘋果，再搭配肉桂點綴，展現細緻的風味層次。該款吐司將於3／14至3／17於台北國際烘焙展限定販售，限量300份。

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

春天不僅是大地甦醒的時節，也是歐洲復活節的象徵，LE CREUSET近期在台推出「春日花園系列」，以全新色系與浮雕設計，打造春意餐桌，浮雕瓷器靈感來自鬱金香、藍鈴花與水仙花，象徵高貴、神秘與希望，品項包括各種尺寸的餐盤、沙拉碗、深盤等，還有迷你圓烤盅、英式馬克杯與首度登場的清酒壺產品，單品售價1,080元至3,980元不等。

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

而全新「輕荷花妍系列」淺底鑄鐵鍋，除之前的棉花白與貝殼粉，也新增「海洋之花」與「藍鈴紫」兩款色調，鍋蓋上的春荷浮雕不僅增添藝術感，也象徵純淨與新生。淺底鑄鐵鍋適合拌炒、燉煮、蒸烤等多種料理方式，尤其適合無水料理或低糖烘焙，能讓食材自然釋放風味，售價16,000元。

▲LE CREUSET春日花園系列、Vermicular打造美學餐桌。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

美食, 烘焙, 餐具, 春日, 限定

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