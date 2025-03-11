噶瑪蘭15年單一麥芽威士忌開賣　格蘭菲迪19年馬德拉桶獻旅人

▲噶瑪蘭在誕生紀念日推出15年單一麥芽威士忌。（圖／各品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

台灣威士忌市場持續蓬勃發展，威士忌品牌近期分別推出新品。台灣本土品牌噶瑪蘭，於誕生紀念日推出15年單一麥芽威士忌，；蘇格蘭格蘭菲迪則專為台灣免稅市場，打造19年馬德拉桶單一麥芽威士忌，強調與台灣風土文化的共鳴。

噶瑪蘭威士忌選在品牌第一滴新酒誕生的3月11日，正式發布「時光探索系列-噶瑪蘭15年單一麥芽威士忌2025版」成為噶瑪蘭首款年份酒系列，採批次限量釋出，精濃度為43%，容量700ml，建議售價4,500元。

這款15年單一麥芽威士忌嚴選四種桶型熟成，包含波本桶、Oloroso雪莉桶、Ruby波特桶及邦穹桶，以多桶熟成與調配工藝，展現高年份酒款的層次感與細緻度，具有厚實飽滿的酒體，帶有焦糖、巧克力與蜜餞香氣，入口後可感受柑橘果香及果乾香甜，以木質香調作結尾。包裝設計以自然木紋為主題，瓶身設計融合四種橡木紋理，象徵多元桶型的完美結合。

格蘭菲迪首次專為台灣免稅市場打造「格蘭菲迪19年馬德拉桶單一麥芽威士忌」，其創作靈感來自馬德拉島與台灣兩地的風土共鳴，該酒款於美國與歐洲橡木桶熟成至少19年，再於馬德拉酒桶中進行6個月熟成。造就豐富香氣層次，帶有熟無花果與橙子醬氣息，入口可品嘗到葡萄乾、焦糖蘋果的甜美，以及馬德拉酒桶特有的熱帶水果香氣，配合肉桂、黑胡椒的辛香，尾韻繚繞悠長。

其豐富果乾香氣適合台灣消費者的餐酒搭配習慣，無論是搭配海鮮、肉類或地中海料理與台式佳肴，都能襯托出食材的鮮香本味。業者表示，即日起至3月底，格蘭菲迪於桃園機場第一航廈、第二航廈的昇恆昌、采盟免稅店也指定店點推出試飲活動，活動期間購買還可獲贈限量「格蘭菲迪聞香杯」。

號稱全蘇格蘭最慢速蒸餾的格蘭哥尼，近期也推出「穿越系列」，精選酒廠從未使用過的橡木桶做為主題，探索未曾見識的風味，邀請酩家「換味思考」，以美洲甜白橡木做為風味主軸，推出「無年份」與「24年單一麥芽」兩款供酩家選擇。

無年份的「格蘭哥尼美洲甜白橡木單一麥芽威士忌」，乍聞有清脆的紅蘋果、柑橘與一絲紫羅蘭的芬芳，揉合甜美的焦糖布丁，交織出鳳梨果醬的香甜氣息；「格蘭尼美洲甜白橡木 24 年單一麥芽威士忌」，清新的檸檬磅蛋糕佐上香草與蜂蜜的甜點香氣，點綴香濃的巧克力與餘韻綿長的太妃糖蘋果香，在台灣僅限量450瓶，售價分別為1,380元與12,800元。

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