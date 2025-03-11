囤貨、小錢！戒掉8個字實現財富自由

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

通貨膨脹，所有民生消費都在漲價，能夠存活下來已經艱辛，存錢更是變得不容易，以下就盤點想要存錢必戒掉的4個詞，懂的人都已經財富自由。

＃戒掉「囤貨」

囤貨這件事情其實一直都是一種行銷手段，從金錢上讓你感受到實質的便宜，但實際上就是製造出缺少、稀有的產品價值，促使你消費，然後買回一堆實際上用不到，或是根本沒那麼容易壞的單品，建議用完一樣、再買一樣才是最省錢的方式，否則就是提前消費，當然存不住錢。

＃戒掉「平替」

面對高檔的精品，不少人都下不了手，就會想透過單價較低，性質或款式類似的「平價替代」款，滿足自己擁有的慾望，但多數人在入手之後，就會發現心裡想要夢幻逸品的慾望，並沒有被代替，反而會更強烈，導致花了一堆小錢，購物慾還像無底洞一樣無法滿足。

＃戒掉「小錢」

不是鼓吹一定要花大錢才是對的，只是很多人都有習慣，覺得幾10元的東西不貴，就會更不經思索的入手，甚至買了一堆容易壞掉的一次性消費品，但其實大錢都是小錢累積而來，從不起眼的小細節開始精省，才能擁有大錢的機會。

＃戒掉「精奢」

受到網路的影響，現在很多年輕人早早就開始接觸精品、昂貴3C等等，不是說不行，只是精奢這件事情不該是用金錢堆積，你會發現有些人雖然身上沒有名牌、鑽石珠寶，一樣給人優雅氣質，那些東西是從內而外培養而來，多讀書、嘗試各種興趣，內涵會改變人的樣貌與磁場。