百慕達綠大理石紋躍上行李箱！超質感設計全球才2025個極限量

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

復古風潮依舊是充滿趣味與時尚的選擇，Samsonite慶祝品牌15週年推出限定款行李箱「New Streamlite」，超獨特琉璃蛺蝶藍與百慕達綠的箱體，致敬1940年代很具代表性的箱體，並重新演繹出單一尺寸的手提箱以及20吋與28吋的行李箱，打造出具有歐式風情的度假氛圍。

回顧Samsonite的百年歷史，推出過不少標誌性的旅行箱，其中，1940年代推出的Streamlite系列單品更是讓他成為全球家喻戶曉的行李箱龍頭地位，因此，設計師以New Streamlite帶來全新的復刻版本，延續該年代具有的製箱工藝，非常耐用又極具質感，宛如大理石的花紋更呈現出皮革般的年代感，但在科技上選用Samsonite專利旋流減震滾珠軸承輪，絲滑、減震又降噪，即日起於全球限量販售2025件。

顏色總是給人帶來最直覺的感受，CROWN旗下很受歡迎的BOXY系列行李箱，也在2025春季推出優雅質感滿分的粉嫩系行李箱，包括：燕麥奶、櫻花粉、奶油橘，低飽和的色系注入了專屬繽紛花季色調，不僅非常百搭，前開框架式設計終於不用拿整手，輕鬆取物超方便，而且21吋、26吋及29吋都有，滿足各種出行需求。