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試開箱／「油皮蜜糖」粉底升級後更保濕！乾性肌膚也能打造持久水霧妝

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記者李薇／台北報導、攝影

台灣天氣潮濕炎熱，底妝不僅要夠保濕、還要能超持妝，近期就有兩款單品，主打較為柔霧感的妝效，非常適合台灣女生使用，輕鬆維持一整天妝容不斷電。

＃shu uemura 無極限超持久輕粉底，35ml、售價1980元

植村秀,shu uemura,ARMANI BEAUTY,粉底,試開箱,。（圖／記者李薇攝）

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shu uemura植村秀的小方瓶粉底一直都很受到喜愛，雖然是油皮蜜糖，但對於大乾肌來說，總覺得滋潤不夠，因此，2025年全新升級「小方瓶PLUS＋」無極限超持久輕粉底，在保濕度方面大提升，明星山茶花籽油與氨基酸粉體，不僅讓水潤度有感、延展性更好，比起過去也更增加的遮瑕效果，能打造水霧般的肌膚質感。

植村秀,shu uemura,ARMANI BEAUTY,粉底,試開箱,。（圖／記者李薇攝）

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新品粉底的技術「微米級控油透氣科技」也超厲害，可以打造更強的持妝效果，而且一整天都不會暗沉，可以說是台灣女生夏日必備，即使滋潤度提高、也擁有一抹隱形瑕疵的功力，但是具有流動性的輕盈質地，上妝完全不會有厚重感，可以打造宛如原生肌膚妝效，同時還超透氣。

＃ARMANI BEAUTY 高訂完美絲絨水慕斯PRO，30ml、售價2700元

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

不是靠厚粉，而是以光遮瑕，ARMANI BEAUTY在品牌25周年之際，推出全新高訂完美絲絨水慕斯PRO，延續一貫的靈魂，將秀場高級訂製服帶進彩妝之中，「我的底妝就要像我用的布料，質感要是最好的」Giorgio Armani曾這樣說過，所以，這次的粉底液就是以最頂級的絲絨為靈感，所研發出來，而且科技更是比擬高訂服的「初胚設計」馬甲，必須要用起來最合身、最貼膚，才能展現出得天獨厚的美貌。

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

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因此，高訂完美絲絨水慕斯PRO不是延續過去的紅標或是藍標粉底，而是全新質地妝效的底妝，運魚極限鎖妝織網可以擁有3倍持妝的效果，抗水抗汗，智慧光感無瑕粒子更能達到5D光影塑形，讓肌膚展現出立體、無粉感的自然妝效，更添加紅沒藥醇、B3配方，上妝同時呵護美肌。

關鍵字：

植村秀, shu uemura, ARMANI BEAUTY, 粉底, 試開箱

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