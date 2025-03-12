▲朴寶劍駕馭老錢風不費力！私服「條紋＋格紋＋針織」打造鬆弛貴氣感 。（圖／翻攝IG＠bogummy）

記者王威智／綜合報導

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》開播以來，話題熱度不減，主演朴寶劍與IU（李知恩）的組合更是吸引大批觀眾關注。劇中，朴寶劍飾演的角色寬植以溫暖、內斂的形象獲得好評，而他在戲外的穿搭風格同樣成為焦點。簡約品味卻帶著2025年時尚關鍵字「老錢(Old-Money)」富家公子哥的氛圍，今天就幫你解析朴寶劍私服穿搭術。

老錢風強調低調奢華、永恆優雅，追求精緻質感且不過時的單品。它不僅是一種時尚選擇，更代表了一種生活態度和價值觀。老錢風的特點包括使用經典單品、注重中性色調和優質面料。這種風格在朴寶劍的穿搭中得到了完美體現，作為Celine品牌的代言人，朴寶劍的穿搭風格以簡潔、俐落為主，巧妙運用條紋與格紋元素，讓造型更具層次感，既不會過於張揚，巧妙地將老錢風的鬆弛與韓系潮流融合，展現出獨特的時尚魅力。

1. 網眼針織衫，打造鬆弛氛圍

網眼針織衫是打造鬆弛氛圍的理想單品，尤其搭配簡約的褲裝，更能輕鬆營造出富家公子般的慵懶度假感。 想將網眼針織穿出不經意的時髦，比例是關鍵：俐落剪裁的下身能巧妙平衡網眼針織的隨性，展現毫不費力的時尚態度；反之，過於寬鬆的設計則可能顯得過於居家，失去精緻感。

2. 條紋Ｔ＋點綴運動風造型

運動風格的穿搭在近年來備受推崇，朴寶劍則巧妙運用條紋滾邊設計來提升時尚感，例如選擇帶有條紋細節的針織外套或棒球外套，不僅增添層次感，也能讓運動風格更具個性，而非單純的運動裝。

3. 丹寧襯衫＋條紋領帶，休閒紳士風格

朴寶劍擅長將正式與休閒元素結合，例如選擇丹寧襯衫來營造輕鬆感，再搭配條紋領帶，讓整體造型更有層次，既保有紳士感，又不會顯得過於拘謹。這種穿搭方式特別適合需要輕正裝風格的場合，例如約會或半正式聚會。

4. 學院風條紋穿搭，展現溫文儒雅氣息

復古學院風格在近年來捲土重來，而朴寶劍則透過條紋Polo衫內搭細條紋襯衫的方式，展現學院風的層次感。橫條紋與直條紋的組合，營造出細膩但不雜亂的視覺效果，再搭配書呆子風格眼鏡，散發斯文優雅的魅力。

5. 格紋襯衫疊搭，營造時尚層次

格紋襯衫是朴寶劍日常穿搭的常見單品，他會根據場合選擇不同風格的格紋圖案，像是細格紋襯衫能展現斯文氣質，而寬格紋則偏向休閒街頭風。搭配連帽衛衣，能夠增添年輕感，同時避免造型過於單調。

朴寶劍的穿搭哲學並非追求浮誇風格，而是透過簡單且經典的單品，搭配細節上的巧思來提升質感。這種風格不僅適合日常生活，也能應用於各種場合，對於想要提升穿搭品味的男性來說，是值得參考的時尚範本。