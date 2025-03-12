巴黎時裝周／朴敘俊、張震男神同框！CHANEL珍珠放大變包包成可愛亮點

記者鮑璿安／綜合報導

在CHANEL香奈兒創意總監Matthieu Blazy的首秀來臨之前，11日發表的2025/26 秋冬高級時裝系列大秀依然是團體齊心協力完成，在巴黎大皇宮之中以經典符碼勾勒香奈兒女性的綺麗想像。秀上嘉賓也成為精彩看點，台灣代表張震、謝盈萱首次征戰巴黎時裝周，更與品牌大使韓星朴敘俊留下同框合照，引發大眾討論。

▲（左起）韓星朴敘俊、台灣代表張震、謝盈萱、泰星Gemini。（圖／記者鮑璿安攝）

▲2025/26 秋冬高級時裝系列大秀依然是團體齊心協力完成，在巴黎大皇宮之中以經典符碼勾勒香奈兒女性的綺麗想像。

謝盈萱這次換上斜紋軟呢長洋裝，搭配多層次項鏈營造出率性俐落的氛圍，而張震穿著印花刺繡皮衣現身，與朴敘俊並肩而坐，男神合體畫面十分養眼。本次大秀地點按照慣例，選址於對香奈兒有著不可替代地位的巴黎大皇宮上演，在玻璃穹頂下，場景設計師 Willo Perron 打造的藝術裝置在地面上翩然起舞，以他所創作的巨型黑色緞帶為背景，引領大眾進入香奈兒的異想天地。

本季率性和浪漫集結一身，前段造型以斜紋軟呢外套搭配上飄逸柔和的蕾絲透視裙身，譜出悠揚序曲，或以超短版外套與長度誇張的落地長褲，營造比例之間的差異，彰顯香奈兒女孩風格多變的一面。關於香奈兒的經典符碼蝴蝶結、珍珠、花卉元素，是小香迷最希望看到的細節，當中也看得出詩意，各種不同尺寸的蝴蝶結在襯衫和洋裝衣領與袖口盎然綻放，簇擁著項鍊，妝點立體白色花瓣的胸飾恣意生長。重點Look還有一款三件式石榴紅斜紋軟呢套裝上身為襯以亮紅真絲內裡的極短外套，下身搭配圍裹裙及喇叭褲，將多層次美感貫徹到底。

秀上矚目包款也不少，宛如CHANEL 25包款的主場，以多口袋大包為核心，隨著不同材質色彩持續演變，另外標誌性的口蓋包款換上斜紋軟呢、光澤感布料，呈現出嶄新態度；當中最可愛的莫過於形似加大版珍珠項鍊的斜背包，模特兒也拎著小巧療癒的珍珠包邁出自信步伐。

看更多巴黎時裝周亮點





▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。