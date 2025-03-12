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康是美「湯姆貓與傑利鼠」可愛爆擊　屈臣氏「7×4」點數回饋超有感

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▲▼康是美「湯姆貓與傑利鼠」可愛爆擊 。（圖／品牌提供）

▲湯姆貓與傑利鼠滿額購廣受消費者歡迎。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

康是美、屈臣氏為吸引顧客各出奇招，康是美再次推出湯姆貓與傑利鼠滿額購，超可愛商品為生活帶來樂趣；屈臣氏則祭出點數加倍回饋折抵，「7×4」攻略口訣簡單好記，讓消費者精省荷包超有感。

康是美再次推出湯姆貓與傑利鼠滿額購，本次以「趣味夢境」為主題，結合湯姆貓與傑利鼠的經典元素，完美詮釋捕捉美好日常的設計理念，帶給消費者不一樣的生活滋味，3月14日起，只要單筆消費滿388元即可加購多達8款溫馨又療癒的商品。

▲▼康是美「湯姆貓與傑利鼠」可愛爆擊 。（圖／品牌提供）

▲罐頭寵物墊，加購價799元。

▲▼康是美「湯姆貓與傑利鼠」可愛爆擊 。（圖／品牌提供）

▲起司皮革包，加購價399元。

這次推出的商品每一款都充滿巧思，為生活帶來更多甜蜜瞬間。像是專屬毛小孩的罐頭寵物墊，柔軟又溫暖的小窩給予無限陪伴；起司皮革包將傑利鼠對起司的熱愛化為趣味小包，隨身攜帶快樂與滿足；「cherry on top」的公仔隨行杯讓美好日常隨時錦上添花。還有故事書抱枕，像是一個收藏夢境的溫暖懷抱，將生活的多彩多姿通通收錄；伸縮吊飾帶點無厘頭跟傻氣的表情，讓人禁不住會心一笑。

▲▼康是美「湯姆貓與傑利鼠」可愛爆擊 。（圖／品牌提供）

▲寵愛卡推出讓民眾好記又好買的「7×4」攻略。

而屈臣氏則自2025起全新升級會員點數權益，大玩點數經濟以創造更多會員權益及優惠。品牌發現有七成民眾在決定消費與否時，當日可獲得「點數回饋」成為其關鍵考量因素之一，因此祭出讓民眾好記又好買的「7×4」攻略。

▲▼康是美「湯姆貓與傑利鼠」可愛爆擊 。（圖／品牌提供）

凡週日消費即享7倍賺點、週四點數直接2倍折抵等高額回饋，讓會員累積點數更迅速、折抵優惠更有感，輕鬆享受藥妝購物樂趣。

關鍵字：

商品活動, 康是美, 屈臣氏, 點數經濟, 買氣創新

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