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「5個徵兆」代表感情生變　「訊息變得很久才回」也在內

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▲▼「5個徵兆」代表感情生變。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲當感情發生變化有跡可循。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候感情談著談著就淡了，而感情生變通常會有一些明顯的徵兆，當其中幾個跡象同時出現時，可能意味著關係正在發生變化，如果真的發現感情變淡，可以試著改善關係，找回當初的感覺，或是面對現實，做出適合自己的選擇。

#溝通變少或態度變敷衍

曾經無話不談，但現在對話變得簡短，甚至經常冷場，對彼此的事情不再感興趣。對方對你的關心不再有熱情，甚至對你的話題感到不耐煩，容易發脾氣或愛理不理。

▲▼「5個徵兆」代表感情生變。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#不再主動聯繫或回應變慢

以前習慣主動傳訊息或關心，現在訊息常常要等很久才回，甚至常常已讀不回，以前會想辦法擠出時間見面，現在卻總是說「很忙」、「累了」，不再積極安排約會。

#肢體接觸變少，親密度降低

擁抱、牽手、親吻等親密行為變少，甚至主動迴避這些接觸，感覺不到以往的親密感。

▲▼「5個徵兆」代表感情生變。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#開始頻繁爭吵或變得沉默

爭吵次數增加，甚至為小事吵架，或是相反地，對方開始懶得爭論，變得冷漠、不願溝通，開始對朋友、社交活動、手機、遊戲更感興趣，而不是想花時間和你相處。

#行蹤變得模糊不清

手機不再讓你隨意碰，訊息不願意給你看，行蹤變得模糊，甚至開始對行程隱瞞。對特定某人特別關心，經常提起對方，或是行為舉止有異樣，這可能代表他已經對別人產生興趣。

關鍵字：

感情, 變化, 徵兆, 警示, 挽回

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