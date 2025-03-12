fb ig video ETtoday search mobile

CASETiFY櫻花系列太夢幻　立體印刷有浮雕感

>

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春意漸濃，配件品牌CASETiFY也應景推出全新櫻花系列商品，以柔和粉色及精緻花朵圖案為設計主軸，打造包含手機殼、背帶、耳機保護殼等多款春季限定產品。適逢白色情人節即將到來，也為消費者提供融入春日氛圍的送禮選擇，讓日常科技配件增添一抹浪漫色彩。

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

CASETiFY新系列以春天盛開的櫻花為靈感，以柔和粉色調搭配精緻花朵圖案，精緻的立體印刷宛如浮雕效果，此外品牌經典的波紋手機殼，也推出了全新的「玉石綠」色調，萃取玉石的溫潤質感，為春季時尚增添一抹清新霧綠。

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

花朵系列印花手機殼則以春季百花齊放為設計概念，從柔和花瓣到鮮豔色彩，呈現出春天的生機與活力，輕鬆展現個人風格，適合喜愛清新自然的消費者。系列中包括手機背帶、手機吊飾、磁吸手機支架、磁吸行動電源、防摔耳機保護殼以及2合1充電座等日常實用配件。

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

這些產品均採用櫻花配色及設計元素，讓消費者能夠依照個人需求搭配使用，打造統一的春季科技配件風格。特別是在白色情人節期間，這些富有季節感的小物也成為送禮的理想選擇。

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

櫻花色系的時尚單品陸續登場，玩色高手Dyson當然不落人後，推出「山櫻粉」限定美髮系列，透過細膩調色，將櫻花從含苞到盛開的層次變化融入機身，搭配霧面與緞面塗層，使粉色更顯柔和質感，讓你一年四季吹個頭髮，都能擁有春日浪漫氛圍。 

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Supersonic Nural售價15,600元。

Dyson品牌認真嚴謹的風格，也呈現在本次推出的山櫻粉系列，以櫻花的變化為概念，機身粉色帶有低飽和的霧感，不會過於甜膩，而是帶點沉穩的高級，搭配緞面塗層，讓整體質感更細膩，摸起來也比一般亮面材質更舒適防滑。

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Airstrait售價16,600元。

如果你喜歡低調卻富有質感的粉色，比起一般黑、銀、藍等冷色調機型，這次的限定色明顯更有溫度感，也更能融入日常生活的風格，成為視覺與實用兼具的點綴。山櫻粉限定系列涵蓋Dyson Supersonic Nural吹風機、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器、Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，即日起在Dyson官網及授權通路開賣，售價分別為15,600元、16,600元與17,600元。

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

▲Airwrap i.d.售價17,600元。

關鍵字：

科技配件, 春季新品, 櫻花系列, 美髮系列, 限定款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

漫威天花板《夜魔俠：重生》睽違7年回歸　暗黑暴力拳拳到肉！獲超高分好評

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

「最衰品牌」是它！金秀賢醜聞震撼韓娛　6大代言人全出事

「最衰品牌」是它！金秀賢醜聞震撼韓娛　6大代言人全出事

追到手就不珍惜星座Top 3 ！第一名討厭穩定關係　戀愛後像變了個人

追到手就不珍惜星座Top 3 ！第一名討厭穩定關係　戀愛後像變了個人

南港三井LaLaport 3／17試營運！下周一準備逛起來

南港三井LaLaport 3／17試營運！下周一準備逛起來

凱特王妃紅裝漂亮回歸　戴已故女王與黛安娜傳承珍珠更添優雅 安格斯12星座一周運勢3／10-3／16　牡羊舊情復燃、巨蟹有貴人牽線 同居越久越不會結婚三大星座！TOP 1希望另一半上進　而且不能總檢討自己 GD個人應援手燈「小雛菊花盆」設計好欠買　價格親民鐵粉準備開搶 貝克漢拎77萬愛馬仕包旅行　夫婦倆都是凱莉包擁護者 「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標 「精品包的盡頭是Longchamp」引爆熱議　Le Pliage Xtra便當袋、Le Roseau水桶包必須收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面