CASETiFY櫻花系列太夢幻　立體印刷有浮雕感

▲CASETiFY櫻花系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春意漸濃，配件品牌CASETiFY也應景推出全新櫻花系列商品，以柔和粉色及精緻花朵圖案為設計主軸，打造包含手機殼、背帶、耳機保護殼等多款春季限定產品。適逢白色情人節即將到來，也為消費者提供融入春日氛圍的送禮選擇，讓日常科技配件增添一抹浪漫色彩。

CASETiFY新系列以春天盛開的櫻花為靈感，以柔和粉色調搭配精緻花朵圖案，精緻的立體印刷宛如浮雕效果，此外品牌經典的波紋手機殼，也推出了全新的「玉石綠」色調，萃取玉石的溫潤質感，為春季時尚增添一抹清新霧綠。

花朵系列印花手機殼則以春季百花齊放為設計概念，從柔和花瓣到鮮豔色彩，呈現出春天的生機與活力，輕鬆展現個人風格，適合喜愛清新自然的消費者。系列中包括手機背帶、手機吊飾、磁吸手機支架、磁吸行動電源、防摔耳機保護殼以及2合1充電座等日常實用配件。

這些產品均採用櫻花配色及設計元素，讓消費者能夠依照個人需求搭配使用，打造統一的春季科技配件風格。特別是在白色情人節期間，這些富有季節感的小物也成為送禮的理想選擇。

▲Dyson山櫻粉限定系列登場。（圖／品牌提供）

櫻花色系的時尚單品陸續登場，玩色高手Dyson當然不落人後，推出「山櫻粉」限定美髮系列，透過細膩調色，將櫻花從含苞到盛開的層次變化融入機身，搭配霧面與緞面塗層，使粉色更顯柔和質感，讓你一年四季吹個頭髮，都能擁有春日浪漫氛圍。

▲Supersonic Nural售價15,600元。

Dyson品牌認真嚴謹的風格，也呈現在本次推出的山櫻粉系列，以櫻花的變化為概念，機身粉色帶有低飽和的霧感，不會過於甜膩，而是帶點沉穩的高級，搭配緞面塗層，讓整體質感更細膩，摸起來也比一般亮面材質更舒適防滑。

▲Airstrait售價16,600元。

如果你喜歡低調卻富有質感的粉色，比起一般黑、銀、藍等冷色調機型，這次的限定色明顯更有溫度感，也更能融入日常生活的風格，成為視覺與實用兼具的點綴。山櫻粉限定系列涵蓋Dyson Supersonic Nural吹風機、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器、Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，即日起在Dyson官網及授權通路開賣，售價分別為15,600元、16,600元與17,600元。

▲Airwrap i.d.售價17,600元。