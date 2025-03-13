3個指標「判斷瘦身成果」更準　別再傻看體重機數字

▲體重計上的數字並不完全代表瘦身成果。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

現在瘦身觀念已經不侷限在體重機上的數字，持續保持運動，將身體雕塑出曲線更加主流，而肌肉比脂肪要重，如果你已經持續健身一陣子，就知道不該只從體重機的數字上，定義自己是否「瘦身成功」，建議用3種方式來看最有效果。

衣服的鬆緊度

瘦身前穿上變緊身衣的衣服跟牛仔褲，再套上一次穿穿看，若你發現變得更鬆，空間更有餘裕，就代表你的身形曲線正在漸漸緊實，有研究顯示穿制服上班的女性較不容易胖，因為穿著衣服的舒適度會提醒你身型的變化，更不容易走樣。

▲從衣服的鬆緊度就能了解身形變化。（圖／pixabay）

全裸在鏡子前檢視

自己的身體，其實自身最清楚，每個人都有屬於自己的體態，只要達到想要的標準就行，直接在鏡子前面對赤裸的身材，端詳看看瘦身的成效，比透過體重機的數字告訴你要實際的多，但提醒每個身材都有自己的美麗，不用太過於苛責要符合這個世界的標準。

▲直接面對自己的身材狀況，比相信體重機數字更好 。（圖／pixabay）

每天自拍

許多部落客或者減肥中的人，每天都會在同個位置、時間點，擺出相同的姿勢，透過每日的自拍來告訴你究竟身型有沒有改變？變了多少？因為每天看著自己或是問家人，有時候難以察覺到細微的變化，若用相機來做記錄，或許有天便會發現意外的驚喜。