謝欣穎、郭雪芙撞PRADA水桶包曬美照！金色網眼皮帶、大容量超燒

記者鮑璿安／綜合報導

作為PRADA 2025春夏系列當中的主推包款之一，BUCKLE皮帶包以鮮明的廓形展現標誌性美學，更是受到許多女星青睞，包括謝欣穎、郭雪芙皆背上新包款擺拍，大容量的水桶包結合時髦感超燒！





▲（依序）謝欣穎、郭雪芙皆背上PRADA BUCKLE新包款。（圖／翻攝自IG）



謝欣穎穿著質感細膩的灰色混紡外套，內搭深色上衣，下身配上印由自然景色的迷你裙，展現出都市時尚與自然風格的融合，她手持的PRADA BUCKLE包款為造型一大亮點。此外，郭雪芙以深色工裝外套搭配寬鬆的深色長褲，整體造型簡約且具現代感，她選擇白色款式PRADA BUCKLE包，搭配金色的編織肩帶為整體穿搭增添亮點，包款也十分適合多種場合使用。





▲全新PRADA BUCKLE 包款在今季進化成水桶包款式，以柔軟皮革打造，獨特封口設計為一大亮點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

全新PRADA BUCKLE 包款在今季進化成水桶包款式，以柔軟皮革打造，獨特封口設計為一大亮點，而腰帶則是其辨識度的象徵，如同珠寶般的腰帶由金色金屬網眼製成，另外也有更加龐克個性的圓孔銀飾款式，散發著夜色般的精緻奢華魅力，腰帶可收緊或是放鬆展現鬆弛感。包扣則是呈現優雅的玳瑁色效果，與腰帶相連的背帶提供隨性的多種用途，既可手提亦可肩背。

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時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。





▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。