一抹快速出門！3款潤色護唇膏推薦　打造人見人愛好氣色

▲水光感潤唇膏能讓雙唇看起來更豐潤。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

單純保濕滋潤的護唇膏已滿足不了現代人需求，為追求出門就有好氣色，越來越多品牌推出潤色護唇膏，顏色不像唇膏濃厚，但是水潤柔滑質地，潤澤同時上色，又能解救乾燥脫皮問題。

★超強水光

▲LANEIGE 果凍水光潤唇膏，共6色，10g ，580元。

蘊含兩種植物油成分，乳木果油及萃取自亞馬遜木魯星果樹的木魯星果棕籽油，除了超強的保濕功效外，更可以滋潤、柔嫩肌膚，讓雙唇像奶油般滑順更光澤。即日起至3/31至蘭芝百貨櫃點消費，買任一果凍水光潤唇膏+任一彩妝，即可獲得免費客製愛心掛飾。

★低敏柔和

▲OSAJI 極潤光感潤唇膏，900元。

專為亞洲人膚色調配、色調自然柔和，塗擦時猶如裸唇的延伸，清透光澤與原生唇色自然融合，水潤柔滑質地，上妝同時潤澤嘴唇，告別唇部乾燥脫皮問題。

★撫平唇紋

▲TOM FORD 太陽親吻水漾潤唇膏，共6色，1,600元。

延續金箔潤唇膏超強的潤澤保養效果，添加高效保濕24小時的玻尿酸，能修護撫平唇紋、立即潤澤雙唇，讓雙唇展現彷彿天生的自然水亮美唇。這款多用途的潤唇膏，除了可以單擦，也可以搭配其它唇膏作為打底使用。