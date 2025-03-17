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出去玩不打卡正流行！「軟旅行」掀起風潮　放慢腳步享受純粹放鬆

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文／人物誌

在社群媒體盛行的時代，你的旅行是不是也被它綑綁？不管走到哪，第一個行程就是打卡。為了拍出好看的照片，還得花上諸多時間修圖調色，這樣的旅程，真的能做到放鬆嗎？

或許這樣的旅行，有些人是享受的，不過更讓我嚮往的反而是最近掀起風潮的「軟旅行」。這是一個從社交媒體上的 #SoftLife、 #SoftTravel 延伸出的旅行方式，目的在於讓人能夠放慢腳步，讓旅行回歸本質，達到真正的身心放鬆。

▲《我們的藍調時光》劇照。（圖／tvN，下同）

從「軟生活」到「軟旅行」

「軟旅行」的概念，其實源自近年來流行的「軟生活」（Soft Life）。這個詞最早由奈及利亞的KOL與黑人女性推廣，她們希望擺脫社會對黑人女性「無懼且堅強」的刻板印象，強調舒適、減壓與自我照顧的權利。這種生活態度是對抗拚命文化（Hustle Culture）的一種反擊，也在忙碌的現代社會中引起廣泛共鳴。

從軟生活到軟旅行，這概念不單是人們對生活的抗議，更是心之所向。當生活能做到像「軟旅行」的時候，應該就是真正的自由了吧！那軟旅行的條件是什麼呢？一起來看看吧！

1. 不設鬧鐘，讓身體決定步調

第一點就是不設鬧鐘。旅行不該像上班那樣，一早就被急促的鈴聲叫醒，只為了趕上某個熱門景點的開門時間。相反地，讓自己的身體決定一天的開始，醒來後悠閒地吃個早午餐，慢慢思考今天想做些什麼，讓每一天都從舒適的節奏展開。

2.不趕行程，享受當下的自在

傳統的旅行，總是希望能一天跑遍五個景點，但真正美好的體驗往往藏在不經意的片刻。軟旅行最重要的就是不趕行程、留點空白，當時間不被計畫填滿，才能真正感受到旅行的自在氛圍。

3.不打卡，專注在旅行中

旅行的回憶，不一定要透過社群媒體來傳遞。不著急打卡，把注意力放在當下，旅行的意義是為了自己而不是別人。若是真的想與朋友分享，待旅程結束後再公開也不遲。

生活有不得不奔忙的理由，可是旅行沒有。「軟旅行」的存在也不在於否定「打卡式旅遊」，而是想讓人能擁有一個放慢腳步、減少壓力的旅程。下一次出門玩時，不妨試著這樣做，拋開鬧鐘、行程表跟社群媒體，好好的享受在旅程中吧！

延伸閱讀

提升生活質感：5 個打造美好生活的方法

「9034」現象帶來的 3 種趨勢，及時行樂的生活哲學

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 打卡, 軟旅行, 軟生活, 旅遊, SoftLife, SoftTravel

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