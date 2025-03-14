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凡賽斯女帝退位卸任創意總監！「傳Prada收購之際」Miu Miu前設計師接棒

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈震撼消息！Versace宣佈由Miu Miu前設計總監Dario Vitale接替Donatella Versace，擔任品牌全新創意總監，而Donatella Versace一直是品牌的核心人物，將在近30年的領導後，轉任Versace品牌大使身分，正式交出設計大權。

▲▼ versace 。（圖／品牌IG）

▲Dario Vitale將於四月初正式上任，執掌Versace帝國 。（圖／品牌IG）

據外電報導，Vitale將於四月初正式上任，過去他任職Miu Miu曾主導品牌形象以及成衣設計總監一職，而Miu Miu近年來的亮眼表現不容忽視，上季度零售額驚人增長84%，遠超整體奢侈品市場增長速度。Donatella Versace在聲明中表示，能延續哥哥Gianni Versace（於1978年創立Versace）的遺志是她一生的榮耀，並期待以全新視角看待Versace。她未來將專注於品牌慈善事業，包括Versace基金會的運作。

同時，也傳聞Prada集團將以15億美元收購Capri Holdings集團旗下的Versace，此舉或將使Vitale重回Prada集團旗下，Capri Holdings去年與Coach母公司Tapestry的85億美元併購案，遭美國聯邦貿易委員會否決後，正積極調整旗下品牌，包括Michael Kors和Jimmy Choo的策略。而外界認為Prada能夠激發 Versace的品牌潛力，挖掘Versace極繁美學風格，兩大品牌有截然不同的路線因此不會受到局限，藉此與LVMH及Kering（開雲集團）進行競爭。

關鍵字：

Versace, 時尚, 設計, 人事調動, 品牌

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