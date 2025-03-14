fb ig video ETtoday search mobile

擺脫拖延症的方法！「撒旦5分鐘」讓行動力起飛

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

拖延症是很多人都會遇到的狀況，越難做的事情、或是對它有恐懼的心理，拖延症會越發嚴重，以下盤點對抗拖延症的5種方法，可以透過這些小細節，讓自己更有效率的完成事情，也不會產生過多的恐懼。

拖延症、懶散。（圖／達志示意圖）

1.5秒法則

從有這個想法到啟動去做，應該只給自己5秒的時間，就像是想要出門買菜、或是起床工作，在賴床的時候，應該讓自己倒數5秒，然後馬上去進行，而不是想了又想，遲遲沒有起來執行，這樣就會讓拖延症越來越嚴重。

2.撒旦5分鐘

當事件不得不做，但是拖延症又開始發作的時候，就告訴自己「這件事情我只做5分鐘」，比如讀書、運動等等，一開始可能會非常抗拒，但當你持續一段時間之後，身體已經開始習慣、專注，就會漸漸地拉長做事的時間，當然就可以避免拖延。

拖延症、懶散。（圖／達志示意圖）

3.保持專注

一但開始了某件事的進行，就不要輕易地打斷，並且保持在最佳的狀態，沉浸式的享受過程，比如沖一杯咖啡、讀一本書、寫一篇日記等等，都是必須保持自己在專心的狀況，並且不要隨意切換模式，一下滑手機、一下去裝水等等，讓自己做到一個段落，再轉換不同的狀態。

4.先完成、再完美

拖延症的發生，通常不是因為懶惰或是沒有責任心，而是混雜著內疚、焦躁、逃避、害怕不完美等等的情緒，完美主義是止步不前的障礙，跳出完美的陷阱，凡事先行動起來，就成功了一半，沒有啟動，那就沒有完美的可能。

5.停止內耗

學習的時候想著玩、玩的時候想著學習，人就是這樣，常常會讓自己深陷在恐懼之中，心猿意馬、內心分散，時間全都浪費在這沒意義的懊悔跟自責當中，要就投入、要就休息，不要讓自己一直處在要做不做的狀態，這樣很容易把時間都浪費掉了。

關鍵字：

拖延症, 拖延, 工作

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

轎車在公路上高速行駛　再一次看到竟變火燒車

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！第一名只想躺在家　認為聚會是找罪受

最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！第一名只想躺在家　認為聚會是找罪受

星巴克3／14「大杯以上買一送一」　85度Ｃ咖啡第二杯半價

星巴克3／14「大杯以上買一送一」　85度Ｃ咖啡第二杯半價

金秀賢Prada代言人頭銜被拔確定切割！客服窗口回應了

金秀賢Prada代言人頭銜被拔確定切割！客服窗口回應了

同居越久越不會結婚三大星座！TOP 1希望另一半上進　而且不能總檢討自己 沒實力卻很自負的三大星座！TOP 1愛冒險又樂觀　常錯估所以失敗不斷 追到手就不珍惜星座Top 3 ！第一名討厭穩定關係　戀愛後像變了個人 情人節沒陪孫藝真！玄彬為工作半夜飛台　機場燦笑心情很輕鬆 星巴克今限定「大杯以上買一送一」　85度C咖啡第二杯半價 日韓最新顏值分類！車銀優「繼承顏」、邊佑錫「救國顏」 IKEA「收納娃娃一神物」玩偶秒變療癒牆　單價129元就入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面