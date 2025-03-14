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金賽綸與金秀賢合照T恤細節被挖！台灣Nike回應了

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓星金秀賢傳出與當時未成年的女星金賽綸交往，而他經紀公司最新回應，承認他曾經在2019年至2020年與金賽綸交往，強調女方已經成年，認了戀人關係。同時，也一併以聲明回應兩人的親密照片，以女方所穿的服裝反駁「2016年已交往」的傳聞，讓服裝細節瞬間引起大眾關注。

金秀賢方指出，女方當時穿的衣服是2019年6月某品牌推出的服飾，因此證明「2016年拍攝的照片」根本不存在。據了解，兩人合照中金賽綸身穿的黑色T恤印有「Nike Burpees Suck Tee」，源自Nike的訓練和健身系列，有一說大約是在2017年左右發行。記者實際詢問台灣Nike官方，也無法掌握到確切的上市時間。

▲▼金賽綸 。（圖／翻攝官網、韓網）

▲金秀賢方指出金賽綸身上衣服來自2019年推出的系列，並非是2016年拍攝。（圖／翻攝自theqoo）

然而南韓網友也持反對意見，表示衣服早在2014年就上市，藉此打臉金秀賢，由於品牌本身就會重複發售款式，也會以不同顏色繼續上市，因此無法掌握女方究竟是在哪一年購入T恤。而服裝上的Burpees（波比跳）其是一種高強度的全身鍛練動作，許多健身愛好者和運動員都認為這是一個非常艱難且不舒服的動作，Nike才在這款T恤上印上「Burpees Suck」的字樣來引發共鳴。

關鍵字：

金秀賢, 金賽綸, 南韓, 經紀公司, 爭議

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