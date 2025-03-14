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人生卡住怎麼辦？Melody：你選擇維持現狀、那就別抱怨！

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▲▼Melody：選擇維持現狀就別抱怨 。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

▲Melody總以輕鬆幽默口吻來分享人生哲學。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

Melody經營許久的《姐妹Talk Talk》總獲得許多網友共鳴，最新的主題是：如何在生活中做出前進的改變？她說許多人一定曾遇過現階段好像卡住了，想去改變現狀又覺得自己動不了的困境，進一步導致惡性循環，Melody點出問題所在，如果你沒有做出改變，那麼這就是你的選擇，與其糾結，倒不如放手去試試。

▲▼Melody：選擇維持現狀就別抱怨 。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

Melody分享，自己也曾有卡住了的經驗，那些年雖然工作、生活都沒大問題，但總覺得自己被困住，無法抽身，做出改變需要勇氣，若你選擇不去改變，那麼這也是你的選擇，你既然選擇了就不要每天抱怨，如果要做出改變，可以好好地整理自己，多去學習、看書、和不同的人交流，去體悟、感受自己內心真正想要的是什麼。

隨著年紀的增長，她也越來越懂得自己適合什麼，當工作面臨選擇時，她也敢表達自己的疑惑，和大家溝通，知道自己擅長的，而不再為了面子而逞強，這是她認為自己很重要的人生轉變。

▲▼Melody：選擇維持現狀就別抱怨 。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

她也提到現代人的比較心都很重，不知道自己要什麼，但又喜歡和別人去比較，她認為你沒有花時間整理自己，卻急著去和別人較量，這只是浪費自己的時間，你就是得先面對自己眼前問題，去感受「我滿意現在的狀況嗎」？我往前進的目標是什麼？再回頭看看自己曾做過哪些努力，相信你就會得到清晰的答案。

關鍵字：

生活改變, 姐妹TalkTalk, 勇敢追求, Melody分享, 心靈成長

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