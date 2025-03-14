fb ig video ETtoday search mobile

分手最狠心「星座Top 5」公開！　處女沒轉圜餘地、獅子就愛爭輸贏

>

▲▼分手最狠心「星座Top 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲有的星座決定分手就連朋友都不做。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

12星座面對分手時的態度大不同，有的人放不開習慣藕斷絲連，有的人分得決絕，其實分手的方法無關對錯，《ET FASHION》盤點分手超狠星座Top 5，看看有誰進榜了。

#第5名 水瓶座

水瓶座個性獨立且理性，當發現兩人關係不對時，分手是屬於快刀斬亂麻型，無論對方怎麼挽留，他們都會選擇迅速而決絕的結束關係，往往決定分手就是想清楚了，他們在分手後也能很快走出來，雖然心裡可能覺得有遺憾，但絕不會表現出來。

▲▼分手最狠心「星座Top 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第4名 處女座

處女座特別重視細節，在感情中他們會衡量利弊得失，當一直持續感到受傷和失望時，他們就會變得非常冷漠和挑剔，當決定分手了就沒有轉圜餘地，因為這是他們想了很久的決定。

#第3名 雙魚座

雙魚座談起戀愛來總是一股腦投入，為了愛能丟下什麼都不管，相反地，若是遇到被背叛時，他們也會展現超反差情緒，當初如何愛你，分手時就會如何折磨你，他們習慣逃避來避免傷害，你越想說清楚，他就躲起來讓你找不著。

▲▼分手最狠心「星座Top 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第2名 獅子座

獅子座對於自己有滿分的自信，當在你眼中找不到自己價值時，就會感到憤怒傷心，他們不太會隱藏自己的情緒，在愛情中總愛爭個輸贏，不管是想要分手或是被分手，都會採取激烈行動來保護自己的自尊心。

#第1名 天蠍座

天蠍座談起戀愛相當忠誠且投入，但是只要決定要分手，他們會變得異常冷酷，若感到被背叛或是無法再信任對方時，他們會切斷所有的聯繫，絕對封鎖前任於生活之外。

關鍵字：

星座, 分手, 愛情, 十二星座, 態度

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！第一名只想躺在家　認為聚會是找罪受

最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！第一名只想躺在家　認為聚會是找罪受

沒實力卻很自負的三大星座！TOP 1愛冒險又樂觀　常錯估所以失敗不斷

沒實力卻很自負的三大星座！TOP 1愛冒險又樂觀　常錯估所以失敗不斷

金秀賢Prada代言人頭銜被拔確定切割！客服窗口回應了

金秀賢Prada代言人頭銜被拔確定切割！客服窗口回應了

星巴克3／14「大杯以上買一送一」　85度Ｃ咖啡第二杯半價 同居越久越不會結婚三大星座！TOP 1希望另一半上進　而且不能總檢討自己 追到手就不珍惜星座Top 3 ！第一名討厭穩定關係　戀愛後像變了個人 情人節沒陪孫藝真！玄彬為工作半夜飛台　機場燦笑心情很輕鬆 星巴克今限定「大杯以上買一送一」　85度C咖啡第二杯半價 金賽綸與金秀賢合照T恤細節被挖！台灣Nike回應了 IKEA「收納娃娃一神物」玩偶秒變療癒牆　單價129元就入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面