英國詩籤藥局進駐 LUSH 提供心情處方　給你一夜甜睡好眠

▲現代人普遍睡眠品質低落，對於助眠議題相當關注。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

去年10月的一則社群貼文分享，讓LUSH的鎂鹽按摩芭全台存貨在2天內售罄，充分反映了大家想要好好睡一覺的渴望，為此LUSH決定將英國詩籤藥局（Poetry Pharmacy）帶來台灣，共同推出『詩籤藥局 - 詩眠之夜』，藉由詩詞處方籤治癒心情，並透過充滿香氣與美好成分的產品推薦，幫助找回甜睡時光。

▲詩籤藥局的創辦人 Deborah Alma。

詩籤藥局的創辦人 Deborah Alma 分享：『就是希望大家可以為自己繁忙的生活按下暫停鍵，靜下心來，好好觀察思索自己需要什麼，而這麼做的效果其實不比失眠藥差。』這次的合作，LUSH 以睡眠為題，特地挑選了 10 款相關的詩籤藥罐，包括一夜好眠、失眠之夜、社群排毒、靜心自觀、忠於自我等心情狀況，為大家開立詩詞處方籤，作為繁重生活的解藥。

▲針對10種不同心情皆有相對應的詩籤藥罐可供選擇。

▲bamford 寧靜系列的香氛蠟燭與室內擴香。

確保寶貴的睡眠時間不受干擾、保持心緒平靜一向是bamford 所熱衷開發的。能幫助提升睡眠品質的甯靜系列除了頗受好評的枕頭噴霧以外，香氛蠟燭與室內擴香也很受消費者歡迎。

bamford集結了植物解方，透過環境不斷釋放休眠訊息，讓人入室便自然而然地放鬆、解除心防，甯靜系列中的乳香帶有帶有甜甜的香脂氣息可安定心神、令呼吸道平順、平衡情緒；薰衣草能讓腦部放鬆、停機休息。還能穩定入睡狀態，降低半夜驚醒與不平穩的疲累感；強大溫暖特質的甜馬鬱蘭用以舒緩焦慮，強化心靈。