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巴黎時裝周／歐陽娣娣、林熙蕾看秀造型曝！夏姿「貴州苗繡」絕美誕生

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記者鮑璿安／綜合報導

作為巴黎時裝周上的熟悉面孔，來自台灣的設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳日前盛大發表新季，本季汲取中國貴州「十種苗繡」為靈感核心，除了展現品牌引以為傲的精湛刺繡工藝之外，也持續探討文化流動與身份重構所交織之美。品牌也邀請藝人《繁花》演員林熙蕾、女星歐陽娣娣現身看秀。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲（依序）林熙蕾、歐陽娣娣現身夏姿大秀   。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲本季汲取中國貴州「十種苗繡」為靈感核心，除了展現品牌引以為傲的精湛刺繡工藝之外，也持續探討文化流動與身份重構所交織之美 。（圖／品牌提供）

林熙蕾身著2025早春系列蝴蝶結簍空連身褲現身，完美逆齡狀態相當迷人。目光聚焦在秀場，數面巨型開版圖騰環繞下，每一幅皆在講述著苗族不同神話故事，而十種苗族刺繡技法、十種苗繡包款，成為大秀線索貫穿全程。關鍵造型中，風格從古典優雅變化至率性迷人，皮百褶、澎百褶、長短摺、男裝褲腳百褶交替運用，重新詮釋苗族傳統服飾中的百褶花裙；加長的大衣、斗篷、披掛件延伸輪廓重塑日常造型。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

本季重點自然是刺繡工藝，和品牌宛如密不可分的共生關係，此次攜手七位非遺傳承人合作，細細解讀著苗族獨有的十種刺繡技法，從被列為國家級非物質文化遺產的錫繡、堆繡；到富有立體奢華質感的雕繡、盤線繡；針法獨有創新的辮繡、馬尾繡、破線繡、數紗繡，以及脈絡清晰靈巧的挽繡、打籽繡，在衣著上相互輝映。

看更多巴黎時裝周亮點

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。

關鍵字：

SHIATZYCHEN, 台灣設計師, 巴黎時裝周, 中國苗族刺繡, 時尚流行

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