2025 F1賽季澳洲墨爾本開跑！高顏值F1帥哥車手IG公開　全部追起來

文／妞新聞

準備好了嗎？ F1對於女性車迷分說，一直都不只是速度的競技場，還是高顏值車手們的伸展台，高速競技確實讓人腎上腺素飆升，但帥哥車手們才是讓人心跳漏拍的真正關鍵。2025賽季在澳洲墨爾本開跑，既然要追賽，當然要先來認識今年的必看F1帥哥陣容，看看你的本命是哪一位。

法拉利（Ferrari）— 紅色軍團的魅力雙子

路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）｜39 歲

如果你對F1有一點了解，那麼漢米爾頓的名字一定不陌生。他是七屆世界冠軍，無論是在賽道上的強勢表現，還是場外的時尚風格，都讓人難以忽視。去年，他宣布轉隊Ferrari，這項決定震撼F1圈，因為他要挑戰全新的環境，與Charles Leclerc搭檔。除了賽車，漢米爾頓還是時尚界的常客，經常與各大品牌合作，甚至擁有自己的時尚品牌。感情方面，他過去曾與妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、蕾哈娜（Rihanna）等名人傳出緋聞，但目前感情狀況低調，專心備戰新賽季。

夏爾勒克萊爾（Charles Leclerc）｜27 歲

來自摩納哥的王子，不僅有頂級的賽車天賦，還有一雙迷人的綠棕色雙眼，是F1界的顏值代表。作為Ferrari一哥，他肩負著幫助車隊奪冠的重任，尤其今年迎來漢米爾頓的加入，更是讓內部競爭變得激烈。場外，他的感情生活同樣備受關注，過去曾與義大利模特兒Giada Gianni交往，後來與夏洛特西涅（Charlotte Sine）分手，現在的女友是藝術品修復師Alexandra Saint Mleux，兩人經常被拍到一起出遊，甜蜜程度滿分。

Mercedes — 貴族氣息的銀箭雙帥



喬治羅素（George Russell）｜26 歲

身高185公分，氣質優雅，被譽為F1版「貴公子」。他的個性沉穩，但在場上卻是個不折不扣的鬥士，總能在混亂的比賽中冷靜應對。今年他在Mercedes迎來新隊友，年僅17歲的安東內利，兩人將形成新舊對決。場外，Russell也擁有不少話題，曾與空姐Carmen Montero Mundt穩定交往，雖然感情低調，但兩人經常被拍到一起度假，甜蜜互動羨煞眾人。

安東內利（Andrea Kimi Antonelli）｜17 歲

F1史上最年輕的正賽車手之一，義大利出身，被譽為「下一個舒馬克」。他是Mercedes青訓計畫的重點培養對象，今年直接跳過F2登上F1，成為場上最年輕的新星。雖然年紀小，但實力不容小覷，被許多車迷看好能成為未來的世界冠軍。

McLaren — 甜心與冷面型男組合



蘭多諾里斯（Lando Norris）｜25 歲

McLaren的人氣王，以幽默風趣的個性吸引大量粉絲，直播遊戲、開玩笑都是他的日常。但別被他的搞笑形象騙了，他在賽場上可是相當有競爭力，尤其去年拿下F1生涯首勝，讓他信心大增。感情方面，過去與葡萄牙模特兒Luisinha Oliveira交往，但已分手，目前與葡萄牙建築師Margarida Corceiro交往，兩人時常在社群媒體上曬恩愛。

奧斯卡皮亞斯特里（Oscar Piastri）｜23 歲

來自澳洲，風格低調，卻是McLaren近年最穩定的車手之一。相較於諾里斯的活潑，Piastri更像是一位沉默殺手，場上冷靜精準，場下則是話少但讓人著迷。

Alpine — 澳洲新星來襲



傑克杜漢（Jack Doohan）｜22 歲

來自澳洲的F1新生代，父親是五屆MotoGP世界冠軍Mick Doohan，這樣的賽車血統讓他備受矚目。2024年在阿布達比大獎賽完成F1首秀，今年正式升格為Alpine車手，與Pierre Gasly並肩作戰。他的駕駛風格果斷，操控精準，場下則是活力滿滿的陽光型男，未來潛力無限。

Red Bull — 未來之星



利亞姆勞森（Liam Lawson）｜22 歲

這位來自紐西蘭的新星終於迎來了他的F1正賽機會。去年，他短暫替補丹尼爾里卡多出賽，雖然只跑了幾場比賽，卻展現出超乎預期的穩定表現，甚至在新加坡大獎賽上拿下積分。今年他正式成為Red Bull車手，與維斯塔潘搭檔，成為新賽季最受矚目的年輕車手之一。他的駕駛風格穩健，心理素質極強，未來極有可能挑戰隊友的霸權。

Haas — 新生代王者｜19 歲



奧利佛貝爾曼（Oliver Bearman）

Ferrari青訓出身，去年短暫代替Carlos Sainz Jr.出賽時就驚豔四座，成為F1史上最年輕的Ferrari正賽車手，並在首場比賽就拿下積分。這樣的表現讓他獲得Haas的長期合約，今年正式成為F1全職車手。他雖然年輕，但場上表現沉穩，備受期待。場外生活相對低調，專心衝刺賽車事業。





這些車手不僅在賽道上爭奪榮耀，場下更是備受關注的焦點人物。今年誰會成為你的本命？快來一起討論，迎接2025賽季的到來。

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