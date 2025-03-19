1萬初起收輕奢精品包　楊紫同款MK口袋包、Winter背菜藍包時髦又實用

▲輕奢包擁有品味質感，荷包也不會大失血。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

”包”有沒有治百病不確定，但光看就讓心情變美麗這點很肯定！不過精品包年年喊漲荷包吃不消，但其實也有輕奢價格、質感不打折的優質選擇。像是Michael Kors、Longchamp、Polo Ralph Lauren、Gianni Chiarini這些品牌，這次就來分享春夏話題新款、價格落在1萬初~2萬多間，擁有品味質感，荷包也不會大失血！

新款輕奢精品包推薦：Michael Kors Dakota Bag

MK在2025春夏系列推出備受矚目的Dakota Bag，更被設計師Michael Kors暱稱為「口袋包」，連知名演員蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）、亞太區代言人楊紫也搶先曬出。蘇琪沃特豪斯穿上粉色毛衣搭配粉嫩Dakota包，展現優雅隨弛，而楊紫則穿上黑色鉚釘裝飾蕾絲套裝、背上黑色Dakota包，帥氣又時髦！

▲Michael Kors Dakota Bag蘇琪沃特豪斯、楊紫搶先背上。（圖／品牌提供）



Dakota Bag會被稱為「口袋包」，就是因為它的外型以多口袋設計，兼具實用與時尚，鞣皮工藝帶來的油蠟皮光澤與褶皺質感，為整體造型添加街頭酷帥風格。

▲Michael Kors Dakota肩背提包／17,200元。（圖／品牌提供）



新款輕奢精品包推薦：Longchamp Le Roseau手提包

Longchamp品牌大使金世正身穿皮革連身裙輕盈扭動，手提Le Roseau薑黃色手提包，這款優雅滿分的Le Roseau包款，以柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條廣受歡迎，搭配淡金色經典竹節鈕扣猶如珠寶，為整體增添輕盈的觸感。

▲Longchamp Le Roseau水桶包XS（薑黃色）／26,900元。（圖／品牌提供）



新款輕奢精品包推薦：Longchamp Le Pliage草編包

除了優雅的Le Roseau包，春夏的標配草編包金世正當然不能錯過。穿上綠色棋盤格紋和服外套，拎起經典Le Pliage系列棕色草編風格帆布籃，寬敞包型不只好收納，還散發恣意而靈動的青春風尚。

▲Longchamp Le Pliage草編手提包（棕色）／17,200元。（圖／品牌提供）



新款輕奢精品包推薦：Polo Ralph Lauren Polo Play包

韓國超人氣女團aespa成員Winter完美詮釋Polo Ralph Lauren 2025 Polo Play包，玩色春季時尚。無論甜美洋裝還是個性穿搭，都能和繽紛配色的Polo Play包完美搭配，為春天帶來耳目一新的風格。

▲aespa Winter完美詮釋Polo Ralph Lauren 2025 Polo Play包。（圖／品牌提供）



Polo Play包除了擁有多種尺寸選擇外，包款均飾有撞色的小馬和Polo by Ralph Lauren標誌。同時提供斜背、手提及肩背等不同款式，選用義大利荔枝紋皮革與棉質帆布設計，結合精緻工藝兼具實用性，奢華而不嬌貴。

▲Polo Play皮革托特包／15,880元～18,880元，帆布大型托特包／13,880元。（圖／品牌提供）



新款輕奢精品包推薦：Gianni Chiarini Penelope手提包

來自義大利的Gianni Chiarini，在春夏推出全新設計的Penelope皮革手提包，將紋理豐富的雙面染色粒面皮革，搭配如折紙般獨特的箱型結構，呈現出動感與優雅兼具的視覺效果。

▲Gianni Chiarini春夏推出全新設計的Penelope皮革手提包。（圖／品牌提供）



立體梯形的外觀見證佛羅倫斯皮藝師的剪裁功力，而俐落的輪廓為現代極簡主義的體現。質感絕佳的雙面染色粒面皮革，搭配沉穩奢華的色調，更附有同色皮革長肩帶，除了手提亦可肩背，無論正式或輕鬆的場合都適用。

▲Gianni Chiarini Penelope手提包／14,800元。（圖／品牌提供）



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