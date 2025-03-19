fb ig video ETtoday search mobile

1萬初起收輕奢精品包　楊紫同款MK口袋包、Winter背菜藍包時髦又實用

>

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲輕奢包擁有品味質感，荷包也不會大失血。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

”包”有沒有治百病不確定，但光看就讓心情變美麗這點很肯定！不過精品包年年喊漲荷包吃不消，但其實也有輕奢價格、質感不打折的優質選擇。像是Michael Kors、Longchamp、Polo Ralph Lauren、Gianni Chiarini這些品牌，這次就來分享春夏話題新款、價格落在1萬初~2萬多間，擁有品味質感，荷包也不會大失血！

新款輕奢精品包推薦：Michael Kors Dakota Bag

MK在2025春夏系列推出備受矚目的Dakota Bag，更被設計師Michael Kors暱稱為「口袋包」，連知名演員蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）、亞太區代言人楊紫也搶先曬出。蘇琪沃特豪斯穿上粉色毛衣搭配粉嫩Dakota包，展現優雅隨弛，而楊紫則穿上黑色鉚釘裝飾蕾絲套裝、背上黑色Dakota包，帥氣又時髦！

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Michael Kors Dakota Bag蘇琪沃特豪斯、楊紫搶先背上。（圖／品牌提供）

Dakota Bag會被稱為「口袋包」，就是因為它的外型以多口袋設計，兼具實用與時尚，鞣皮工藝帶來的油蠟皮光澤與褶皺質感，為整體造型添加街頭酷帥風格。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Michael Kors Dakota肩背提包／17,200元。（圖／品牌提供）

新款輕奢精品包推薦：Longchamp Le Roseau手提包

Longchamp品牌大使金世正身穿皮革連身裙輕盈扭動，手提Le Roseau薑黃色手提包，這款優雅滿分的Le Roseau包款，以柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條廣受歡迎，搭配淡金色經典竹節鈕扣猶如珠寶，為整體增添輕盈的觸感。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Longchamp Le Roseau水桶包XS（薑黃色）／26,900元。（圖／品牌提供）

新款輕奢精品包推薦：Longchamp Le Pliage草編包

除了優雅的Le Roseau包，春夏的標配草編包金世正當然不能錯過。穿上綠色棋盤格紋和服外套，拎起經典Le Pliage系列棕色草編風格帆布籃，寬敞包型不只好收納，還散發恣意而靈動的青春風尚。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Longchamp Le Pliage草編手提包（棕色）／17,200元。（圖／品牌提供）

新款輕奢精品包推薦：Polo Ralph Lauren Polo Play

韓國超人氣女團aespa成員Winter完美詮釋Polo Ralph Lauren 2025 Polo Play包，玩色春季時尚。無論甜美洋裝還是個性穿搭，都能和繽紛配色的Polo Play包完美搭配，為春天帶來耳目一新的風格。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲aespa Winter完美詮釋Polo Ralph Lauren 2025 Polo Play包。（圖／品牌提供）

Polo Play包除了擁有多種尺寸選擇外，包款均飾有撞色的小馬和Polo by Ralph Lauren標誌。同時提供斜背、手提及肩背等不同款式，選用義大利荔枝紋皮革與棉質帆布設計，結合精緻工藝兼具實用性，奢華而不嬌貴。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Polo Play皮革托特包／15,880元～18,880元，帆布大型托特包／13,880元。（圖／品牌提供）

新款輕奢精品包推薦：Gianni Chiarini Penelope手提包

來自義大利的Gianni Chiarini，在春夏推出全新設計的Penelope皮革手提包，將紋理豐富的雙面染色粒面皮革，搭配如折紙般獨特的箱型結構，呈現出動感與優雅兼具的視覺效果。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Gianni Chiarini春夏推出全新設計的Penelope皮革手提包。（圖／品牌提供）

立體梯形的外觀見證佛羅倫斯皮藝師的剪裁功力，而俐落的輪廓為現代極簡主義的體現。質感絕佳的雙面染色粒面皮革，搭配沉穩奢華的色調，更附有同色皮革長肩帶，除了手提亦可肩背，無論正式或輕鬆的場合都適用。

1萬初起收！輕奢精品包推薦：楊紫同款MK口袋包時髦又實用、Longchamp草編包讓金世正愛不釋手

▲Gianni Chiarini Penelope手提包／14,800元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
婆婆逼兒「受益人改媳婦」！拒絕竟怒吼：一定要簽　人妻驚覺怪怪的
被主管嫌太愛聊天要換位...同事霸氣直接離職　他一問全懂了
原始連結

關鍵字：

周刊王, 輕奢, 精品, 包包, Michael Kors, Longchamp, Polo Ralph Lauren

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」 星巴克終於跟史努比聯名！限定「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」甜蜜登場 迪士尼2025全新角色公開！兩隻兔兔超萌登場　米奇米妮藏在名字中 沒有Logo的千萬名錶讓人一眼認出　H. MOSER ＆ CIE獨有魅力吸睛 和Lisa一起血拼的泰國名媛是誰？自創流行語「Thank you kateyki」連GD都講 擁有好人緣的4個特質　跟合不合群無關 天梭太陽能錶充飽電連走14個月　光照10分鐘安心一整天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面