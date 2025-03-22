2025春夏眼鏡流行趨勢！Minnie、邊佑錫搶先戴上　4款鏡框一定要有

▲韓星示範春夏最夯鏡款。（圖／取自Karina、邊佑錫、Minnie IG）

圖文／CTWANT

眼鏡早已不只是矯正視力的工具，更是展現個人風格的時尚單品！隨著2025春夏眼鏡流行趨勢出爐，可以發現這股時尚熱潮早已悄悄蔓延到韓星圈內。包括(G)I-DLE Minnie、邊佑錫、Karina都已搶先戴上今年最夯的眼鏡單品，完美詮釋出運動風、鮮明個人風格、大框設計及多彩鏡款等2025年眼鏡的4大趨勢。今天就讓我們來看看，這三位新生代韓星如何演繹春夏最夯鏡款，小編同步推薦最值得入手的品牌與型號！

(G)I-DLE Minnie

時尚復古＋冷酷感，Y2K女王駕到！

身為韓國人氣女團(G)I-DLE的時尚擔當，Minnie的穿搭風格總是帶有濃厚的個人特色，無論是簡約的學院風、未來感Y2K，還是歐美辣妹風，她都能駕馭得恰到好處！這次她以大框眼鏡和太陽眼鏡為造型亮點，完美對應2025春夏眼鏡的兩大趨勢：「鮮明個人風格」與「包覆性大框」！

潮流示範：

1.學院風ＸMiu Miu粗框眼鏡

在一套學院風格穿搭中，Minnie佩戴了一副黑色粗大框眼鏡，搭配白色Polo衫＋格紋襯衫，輕鬆詮釋Preppy Chic學院風，這款眼鏡來自Miu Miu，其金屬點綴讓整體造型更顯時髦！

▲Minnie輕鬆詮釋Preppy Chic學院風。（圖／取自Minnie IG）

2.復古街頭風Ｘ玳瑁紋眼鏡

另一套穿搭中，她選擇了一副玳瑁紋寬框眼鏡，搭配Miu Miu套裝，復古氛圍滿滿，這款眼鏡正好呼應了2025春夏「包覆性長方框」趨勢，為整體造型增添一絲復古的韻味。

▲(G)I-DLE Minnie。（圖／取自Minnie IG）

▲小編推薦入手款：Prada太陽眼鏡PRB06SF 17N60B／16,500元。（圖／取自Minnie IG、品牌提供）

邊佑錫

都會紳士風Ｘ俐落小框眼鏡的高級感型男穿搭

韓國新生代男神邊佑錫，以超模身材和貴公子氣質受到粉絲喜愛，他的私服穿搭風格以簡約高級感、極簡風格為主，這次他選擇了多款眼鏡與太陽眼鏡搭配穿搭，完美展現2025春夏的「運動時尚」與「細框設計」趨勢！

潮流示範：

1.金屬細邊墨鏡Ｘ街頭休閒風

邊佑錫戴上一副金屬細邊長邊框墨鏡，搭配灰色T-shirt＋運動長褲，簡單卻不失型格，展現出低調奢華的運動時尚風。

▲邊佑錫私服搭配金屬細邊墨鏡。（圖／取自邊佑錫 IG）

2.無框眼鏡Ｘ灰黑色牛仔休閒裝

在另一組穿搭中，他選擇了金屬無框眼鏡，搭配全黑牛仔裝，休閒穿搭走在歐洲街頭，這款眼鏡正好符合2025春夏眼鏡的「細框設計」趨勢，展現出優雅且時髦的氛圍。

▲邊佑錫在歐洲旅行。（圖／取自邊佑錫 IG）

▲小編推薦入手款：今年流行細框的眼鏡或是太陽眼鏡，可以試試唷！Ray-Ban鏡款 #RB3757／6,050元；（下）Ray-Ban眼鏡 #RX6534 3188／5,700元。（圖／品牌提供）

aespa Karina

甜美Ｘ酷颯，用太陽眼鏡玩轉時尚

作為aespa的門面擔當，Karina一直以來都是「高級感」與「未來感」穿搭的代表，這次她在穿搭中搭配了粉色透明鏡框、貓眼設計與運動墨鏡，完美演繹 「多彩鏡款」與「運動時尚」兩大流行趨勢。

潮流示範：

1.粉色透明眼鏡Ｘ夢幻少女感

Karina佩戴Prada粉色透明大框眼鏡，搭配碎花雪紡洋裝，整體造型溫柔又充滿文藝氣息，這款眼鏡的透明鏡框設計讓她的五官更顯精緻，也符合 「多彩鏡款」的流行趨勢。

▲Karina佩戴Prada粉色透明大框眼鏡搭配碎花雪紡洋裝。（圖／取自Karina IG）

2.黑色運動墨鏡Ｘ酷颯機場風

在另一組穿搭中，Karina選擇了黑色運動風墨鏡，搭配金屬首飾和搶眼未來感指尖，整體造型帥氣又帶點未來感，讓人感受到前衛的2025春夏最時髦代表。

▲Karina。（圖／取自Karina IG）

▲小編推薦入手款：（上）Oakley太陽眼鏡款 #OO9501／13,450元；（下）Oakley太陽眼鏡款 #OO9490／13,450元。（圖／品牌提供）

3.萬年不敗戴玳瑁紋琥珀色款

Karina街頭穿搭搭配超大框的玳瑁紋琥珀色款，絕對是每幾年就會流行回來的經典款式，氣場強大又顯白，真的是必收款！

▲Karina街頭穿搭搭配萬年不敗的玳瑁紋琥珀色款。（圖／取自Karina IG）

▲其他推薦款式：寬版的奇異博士款型也是今年流行的太陽眼鏡款，大家也可以試試。（上）Burberry推薦鏡款 #BE4453／13,950元；（下）Burberry白色太陽鏡款 #BE4463D／13,050元。（圖／品牌提供）

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