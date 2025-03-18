劉亦菲「輕斷食減肥法」再掀熱議！網友實測5天瘦4公斤　驚人菜單公開

▲劉亦菲輕斷食減肥法其實在去年夏天就曾經爆紅。（圖／取自劉亦菲微博，下同）

圖文／CTWANT

「劉亦菲輕斷食減肥法」其實在去年夏天就曾經爆紅，而最近台灣又有網友在IG上分享自己親自實測的減重成果，真的短短5天內體重也驟降4.3公斤，還細細記錄了每天的飲食變化，讓這套方法再度被熱烈討論，甚至掀起一波跟風挑戰！到底這個「輕斷食減肥法」有多神？5天內真的能瘦下來嗎？一起來看看完整的減肥計畫！

第一天是「雞蛋日」，全日只吃雞蛋，包含水煮蛋、煎蛋、茶葉蛋。雞蛋的高蛋白質與低熱量特性，能夠提供飽足感，同時促進身體消耗糖原、加速燃脂；這天至少要吃6－8顆雞蛋，即使不餓也要攝取足夠的蛋白質，確保代謝不下降；但為了維持減脂效果，睡前四小時內不能再進食。

第二天進入「液斷日」，只攝取黑咖啡、牛奶、無糖豆漿，以液體飲食為主，補充蛋白質並降低整體熱量攝取，幫助身體持續燃燒脂肪。牛奶可以選擇全脂但不能加糖，咖啡建議選擇美式黑咖啡，避免含糖飲品影響減脂效率；這天雖然輕盈，但可能會有些飢餓感，需要適時補充水分來抑制食慾。

第三天是「肉斷日」，透過高蛋白飲食來提升基礎代謝率，讓身體進一步燃燒脂肪。這天主要吃雞胸肉、牛肉和水煮蝦，選擇低油、少鹽的料理方式，減少額外負擔；許多網友分享，這天的飽足感較強，但因為前兩天低熱量飲食的影響，可能會稍微感到疲倦，建議多補充水分幫助代謝。

第四天是「果斷日」，終於能攝取一些碳水化合物，但僅限於低糖水果，例如火龍果、藍莓和桃子，來補充維生素和膳食纖維，幫助腸胃排毒。這天的水果攝取仍然需要適量，避免過多果糖影響燃脂效果；部分網友反饋，這天的能量補充讓精神狀態變好，但血糖變化較大，建議少量多餐來維持穩定狀態。

第五天則是「菜斷日」，這一天的飲食以大量蔬菜為主，例如菠菜、蟹味菇、黃瓜，主要是補充膳食纖維，幫助腸道進行最後的清理。葉菜與菌菇類富含微量營養素，能夠促進腸胃蠕動，讓身體真正完成這次的「輕斷食排毒」；這一天的飲食較為清淡，許多人會發現體重下降最明顯，因為身體的水分與廢物已經被徹底排除。

這次台灣網友的實測經驗，也讓這套「劉亦菲輕斷食減肥法」再度引發熱議，不過小編提醒這種極端的飲食方式並不適合所有人！如果你的腸胃較敏感，可能會出現消化不良的問題；低血糖或貧血者則可能因長時間低碳水飲食感到頭暈、無力；此外，孕婦與青少年需要均衡營養，這類快速減重法並不適合發育中的身體，對於健身增肌者來說，這種低熱量飲食也可能導致肌肉流失，影響訓練成果。雖然這套方法能讓體重在短期內下降，但長期來看，還是均衡飲食加運動才是最健康、最不容易復胖的減肥方式喔。

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