面試主管問出5種問題　該考慮要不要進這間公司

記者蔡惠如／綜合報導

面試不只是公司在挑選你，你也在評估這間公司是否值得進入。有些問題表面上看似尋常，實際上卻可能透露出企業文化、工作環境，甚至潛在的職場問題。如果在面試時聽到以下這5個問題，或許你該再三考慮，這間公司到底是不是你理想的職場。

▲面試時也是觀察這份工作的好時機。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

「我們這個產業本來就很操，你OK吧？」

這類問題通常會搭配「我們這裡加班很常見」「抗壓性不夠高可能不適合」等說法，重點是，這些話是在暗示「高壓」才是常態，而不是偶發的業務需求。如果主管在面試時已經開始測試你的極限，那麼進去之後，可能就沒有什麼「工作與生活平衡」可言。與其之後被迫接受無止盡的加班，不如現在就問清楚加班頻率、補休制度等細節。

「我們這裡像個大家庭，大家都很有向心力。」

「像家一樣」這句話聽起來溫暖，但如果主管進一步強調「我們不太計較上下班時間，事情做完比較重要」「大家都很有向心力，有時候假日也會一起加班」，那麼這可能代表公司文化對於工作與私人時間的界線不清晰。如果一間公司真的有完善的管理，應該是靠制度運作，而不是靠「大家自己互相幫忙」來補足缺乏的規範。

「我們的薪資是彈性的，你希望多少？」

薪資談判是面試的一部分，但如果公司不主動提供薪資範圍，卻要你直接開價，這可能是個警訊。尤其是當你反問「這個職位的薪資範圍是多少？」時，對方卻支支吾吾，或說「我們會根據你的能力來決定」，那麼公司可能只是想藉此測試你願意接受的最低數字，而不是給出公平的報價。正常的企業應該願意提供合理的薪資區間，讓雙方可以在透明的基礎上討論。

「我們希望你能馬上上手」

這句話可能代表公司內部缺乏完善的培訓計畫，甚至人員流動率高，導致新進員工需要立刻接手工作。如果沒有充分的學習時間，表示這間公司的運作模式可能混亂，甚至沒有足夠的資源協助新人適應環境。如果你是一位剛轉職到新領域的工作者，或希望能夠透過公司內部成長，這類公司可能不是你的最佳選擇。

「你之前的老闆／同事怎麼樣？」

離職原因是面試的常見問題，但如果主管對你的過去職場經歷特別刨根究底，例如：「你是不是跟前主管處不來？」「你覺得前公司最讓你不滿意的地方是什麼？」甚至「你會怎麼評價你的前同事？」那麼這家公司可能內部文化不佳，甚至存在辦公室政治。如果對方還試圖讓你批評前東家，不但代表公司可能對員工離職特別敏感，也顯示出內部可能缺乏正向的管理文化。

面試是雙向選擇的過程，透過這些問題，你可以看出公司的文化、工作模式以及未來的發展空間。如果遇到以上這些問題，不妨多問幾個細節，甚至上網查詢公司評價，確保自己做出正確的職涯選擇。畢竟找到適合自己的工作，比隨便進一間公司後悔來得重要得多。