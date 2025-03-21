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TWICE Sana、aespa Winter全新菜籃包拎上身　高彩度色選＋萬元初好入手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Polo Ralph Lauren 2025春季系列的新包款Polo Play，可愛外型價格好入手，有望成為IT Bag大黑馬！

初春之際，Polo Ralph Lauren新包款Polo Play以可愛的姿態現身，這個類似菜籃包型的繽紛包款，洽如其名的讓人玩味，更是接連被Twice成員Sana與aespa成員Winter拎上身，本篇跟著編輯入坑這咖春季的黑馬包款！

Polo Play菜籃包的5個迷人之處

春夏首登場的新包型

近年Ralph Lauren持續在經典的風格中創造新穎的設計作品，而這款在2025年春季系列中首度亮相的Polo Play手袋就像是品牌在美式休閒老錢風格中加入了更加年輕自由的元素之作，而繽紛的色系也很適合即將到來的春夏季節。

高彩度色選超繽紛

Polo Play這個全新的包款，外型輕鬆簡約，而運用了藍色、綠色、黃色、粉色、紅色這些高彩度的配色，從視覺上就展現了符合包款「Play」的趣味度。

撞色小馬經典細節

在簡單的包型上，Ralph Lauren經典的小馬標誌就是包上的最大亮點，品牌透過對比撞色的設計讓小馬標誌成為包上小巧卻又無法忽視的搶眼點綴。

三種大小與背法

Polo Play推出了大、中、小三種不同尺寸，分別搭配上義大利荔枝紋皮革與棉質帆布兩種材質打造，除了肩背與手提之外，小款的Play包款還搭配同色系的皮革斜背帶可以使用。

▲Polo Play 帆布大型托特包 NT$13,880、Polo Play 皮革中型托特包 NT$18,880、Polo Play 皮革小型托特斜背包 NT$15,880。

Aespa Winter、Twice Sana搶先背上

Polo Ralph Lauren除了特別邀請到韓國女團aespa成員Winter在首爾街頭拍攝形象大片，展現這款包的搭配多樣性之外，早先Twice成員Sana也在現身澳洲網球公開賽現場時以一身優雅長裙造型搭配上粉色Play包款。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Polo Ralph Lauren, Polo Play Bag, 菜籃包

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