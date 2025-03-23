2025春夏將掀起「可麗露穿搭」　年度色＋鵝黃、寶寶藍高級感立刻有

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摩卡慕斯作為2025的Pantone代表色系，怎麼穿才高級，本篇兩大配色教你穿！

在Pantone宣布2025由摩卡慕斯作為年度代表色系後，穿搭潮流也漸漸看到棕色系的出現，不過要怎麼搭配才能讓這個溫和又中性的色彩穿出時髦感，本篇由編輯帶你看兩個主要的色系怎麼搭！

2025 Pantone代表色「摩卡慕斯」

讓人聯想到咖啡、巧克力甜點的「摩卡慕斯」（色票號碼17-1230）作為2025年度代表色，Pantone色彩研究所行政總監Leatrice Eiseman這樣說過：「摩卡慕斯表達了一種深思熟慮的放縱。精緻而豐盈，但同時又是不矯揉造作的經典」。這樣的色系觀點也逐漸的在時尚穿搭中展現，透過棕色系的穿搭與配色展現低調的優雅和精緻，呈現出內斂又時髦的高級感。

春夏將掀起「可麗露」穿搭熱潮

2025年摩卡慕斯棕將會成為時尚穿搭熱潮中的強勢色系，這樣的穿搭風格在整體造型中以棕色調為主要色系，看起來就像經過一層一層高溫烘烤後，外脆裡嫩的可麗露（Cannelé，早期音譯可露麗，台灣現多稱為可麗露），透過穿搭展現的話，除了Tone On Tone的同色系之外，不同口味的可麗露甜點也能延伸出活潑的撞色風格。

2025春夏「可麗露風」穿搭

棕色＋鵝黃

以原味的可麗露作為穿搭靈感，焦脆的深棕色外型切開後內裡Q彈的內餡變成為「棕色＋鵝黃色」的色彩組合，這樣在偏深的棕色穿搭中便可以透過亮眼的鵝黃色加入屬於春季的活潑又不突兀的視覺效果。

棕色＋寶寶藍

在鵝黃色之外，柔和的寶寶藍也是時髦人士的搭配愛用色，在濃郁的摩卡慕斯棕單品中加入寶寶藍的內搭單品，像是Polo衫、百褶短裙或是襯衫、牛仔褲等，都能呈現時髦又不過頭的細膩撞色風格。

棕色＋抹茶綠

相較起鵝黃、寶寶藍比較需要多一點搭配技巧的可能會是這個棕色＋抹茶綠的組合，這樣的色系搭配可以參考一向對於色彩組合都蠻大膽的超模Gigi Hadid的私服造型，除了可以將綠色單品運用作為披肩之外，還可以透過上下身撞色的組合呈現！

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