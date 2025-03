和Lisa一起血拼的泰國名媛是誰？自創流行語「Thank you kateyki」連GD都講

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

近期一支Lisa與閨蜜血拼的影片在社群爆紅,究竟Lisa身旁的這位泰國名媛Somrutai Rattanawaraha是誰?由她所帶起的流行語「Thank you kateyki」又是什麼意思?一起來看看。

Lisa新專輯《Alter Ego》發布伴隨大量曝光和宣傳,其中有一支特別幽默可愛的影片在社群上大爆紅!Lisa與她的好閨蜜Somrutai Rattanawaraha一起到Louis Vuitton專門店血拼,上演「我全都要!」的土豪購物戲碼,浮誇搞笑演繹Mean girls的模樣,讓網友們笑翻了,然而這位Lisa旁邊的女孩到底是誰呢?她的Instagram追蹤起來你不會後悔!

和Lisa一起血拼的泰國名媛Somrutai Rattanawaraha是誰?



Somrutai Rattanawaraha暱稱Aon Somrutai,今年(2025年)28歲,是一名泰國名媛網紅,同時身為億萬富豪企業家,在Instagram上坐擁超過192萬粉絲,今年2月更嫁給了整形外科醫生Nopparat Rattanawaraha ,成為醫生娘身價再翻漲!

Somrutai Rattanawaraha經常在社群發布她的生活,熱愛時尚的她,每天都穿著不同的華服,幾乎沒有任何平凡造型的一天,Somrutai Rattanawaraha總是穿上最新、最華麗的洋裝,並與身旁的隨從保鑣同進同出。像是穿著大禮服高跟鞋踏上跑步機走台步、打羽球、舉啞鈴……這些違反常理的浮誇舉動,都是她的招牌影片主題。

她的Shopping Day主題影片也很受大家歡迎,每到一家精品店她幾乎都是一整排全包,甚至還會送給保鑣!讓人看得好過癮。此外,Somrutai Rattanawaraha經常在影片裡哼唱Lisa的歌曲,大方展現對Lisa的喜愛。

泰國流行語「Thank you kateyki」是什麼意思?



瀏覽一輪Somrutai Rattanawaraha的影片會發現,她最常說的話就是「Thank you kateyki」,並且搭配高八度與波浪的語調,逗趣又讓人印象深刻,成為了她的招牌用語,更引發眾人模仿。不過其實「kateyki」是保鑣的名字,並沒有特別的意思,只是非常朗朗上口!現在說Thank you時別忘了加一句kateyki喔!

Lisa日前登上BIGBANG成員大聲的YouTube節目《家大聲》時,還親自給大聲教學怎麼用正確的發音說出「Thank you kateyki」這句流行語,畫面非常搞笑。而這句「Thank you kateyki」目前在韓國演藝圈可說是非常火紅,連GD都曾在表演時說過;GOT7的成員BamBam也在和Somrutai Rattanawaraha相遇時,一起開心地講了「Thank you kateyki」!

還有一件小趣事,那就是Somrutai Rattanawaraha竟為了這句「Thank you kateyki」,製作了一首單曲〈Thank You Kateyki (Lalala)〉,在今年2月份已正式發行,串流平台上也聽得到!推薦大家可以去聽聽看。(意外的蠻好聽!)

