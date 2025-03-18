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和Lisa一起血拼的泰國名媛是誰？自創流行語「Thank you kateyki」連GD都講

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期一支Lisa與閨蜜血拼的影片在社群爆紅，究竟Lisa身旁的這位泰國名媛Somrutai Rattanawaraha是誰？由她所帶起的流行語「Thank you kateyki」又是什麼意思？一起來看看。

Lisa新專輯《Alter Ego》發布伴隨大量曝光和宣傳，其中有一支特別幽默可愛的影片在社群上大爆紅！Lisa與她的好閨蜜Somrutai Rattanawaraha一起到Louis Vuitton專門店血拼，上演「我全都要！」的土豪購物戲碼，浮誇搞笑演繹Mean girls的模樣，讓網友們笑翻了，然而這位Lisa旁邊的女孩到底是誰呢？她的Instagram追蹤起來你不會後悔！

和Lisa一起血拼的泰國名媛Somrutai Rattanawaraha是誰？

Somrutai Rattanawaraha暱稱Aon Somrutai，今年（2025年）28歲，是一名泰國名媛網紅，同時身為億萬富豪企業家，在Instagram上坐擁超過192萬粉絲，今年2月更嫁給了整形外科醫生Nopparat Rattanawaraha ，成為醫生娘身價再翻漲！

Somrutai Rattanawaraha經常在社群發布她的生活，熱愛時尚的她，每天都穿著不同的華服，幾乎沒有任何平凡造型的一天，Somrutai Rattanawaraha總是穿上最新、最華麗的洋裝，並與身旁的隨從保鑣同進同出。像是穿著大禮服高跟鞋踏上跑步機走台步、打羽球、舉啞鈴……這些違反常理的浮誇舉動，都是她的招牌影片主題。

她的Shopping Day主題影片也很受大家歡迎，每到一家精品店她幾乎都是一整排全包，甚至還會送給保鑣！讓人看得好過癮。此外，Somrutai Rattanawaraha經常在影片裡哼唱Lisa的歌曲，大方展現對Lisa的喜愛。

泰國流行語「Thank you kateyki」是什麼意思？

瀏覽一輪Somrutai Rattanawaraha的影片會發現，她最常說的話就是「Thank you kateyki」，並且搭配高八度與波浪的語調，逗趣又讓人印象深刻，成為了她的招牌用語，更引發眾人模仿。不過其實「kateyki」是保鑣的名字，並沒有特別的意思，只是非常朗朗上口！現在說Thank you時別忘了加一句kateyki喔！

Lisa日前登上BIGBANG成員大聲的YouTube節目《家大聲》時，還親自給大聲教學怎麼用正確的發音說出「Thank you kateyki」這句流行語，畫面非常搞笑。而這句「Thank you kateyki」目前在韓國演藝圈可說是非常火紅，連GD都曾在表演時說過；GOT7的成員BamBam也在和Somrutai Rattanawaraha相遇時，一起開心地講了「Thank you kateyki」！

還有一件小趣事，那就是Somrutai Rattanawaraha竟為了這句「Thank you kateyki」，製作了一首單曲〈Thank You Kateyki (Lalala)〉，在今年2月份已正式發行，串流平台上也聽得到！推薦大家可以去聽聽看。（意外的蠻好聽！）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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● 《白蓮花大飯店3》Lisa戲外依然是泰國公主！首映造型一套比一套更驚艷

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Lisa, 泰國名媛, Somrutai Rattanawaraha, Thank you kateyki

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