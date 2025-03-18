3維度養成豐盈秀髮！飲食、運動做到就能達到70%

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

每一個女性都希望自己頭髮豐盈亮麗，因為髮量變少很可能會讓整體造型沒這麼好看，《ET FASHION》就整理3個讓頭髮長得快又多的小技巧，透過飲食、運動、創造適宜頭髮生長的環境，都可以讓髮絲豐盈柔亮。

1.飲食增強法

不光光只是吃黑芝麻而已，脂肪、碳水化合物、蛋白質一樣都不能少，尤其是對於頭髮量比較少的女孩來說，尤其是吃進蛋白質非常重要，可以合成頭髮的重要元素，那蛋白質不足對於頭髮的生長影響，非常的明顯，豆製品、雞蛋、低脂蛋白白肉、不飽和脂肪的深海魚等等，都對頭髮的生長非常好，富含維生素C的蔬果，也是很好的飲食選擇。

2.運動

頭髮生長需要提供微循環來增強營養，同時運走身上代謝的廢物，所以基本血液循環的能力非常重要，氣血比較虛的人，同時也會反映在頭髮上面，看起來就會比較稀疏，只要有規律運動，不管是頭髮的生長速度或是髮量都會有幫助。

3.適宜頭髮生長的環境

不要綁很緊的馬尾，或是洗頭不要太頻繁，這些都很可能刺激到頭髮的生長，甚至導致落髮的問題出現，建議可以適當的放鬆頭髮，同時不要每天都用同樣去淨力很強的洗髮精，創造一個利於頭髮生長的環境。