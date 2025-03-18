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皮膚科醫師教你辨別「頭皮屑屬性」　對症下藥才有效

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▲▼專家教改善頭皮屑。（圖／Unsplash）

頭皮屑讓人很困擾。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

惱人的頭皮屑問題總是揮之不去？草本頭皮養護專家艾瑪絲指出，想有效解決頭皮屑困擾，必須依據不同的頭皮屑狀況必須因應制宜對症解決，精準使用適合的油屑或乾屑洗髮精，才能一網打盡。

皮膚科胡怡萱醫師指出：「頭皮屑問題成因繁複，脂漏性皮膚炎、乾癬也是頭皮屑常見的表現，長期頭皮屑困擾容易影響生活品質社交，頭皮屑問題需對症養護才能有效解決，在選擇洗髮精前，應先辨別自身頭皮屑屬性為乾性或油性，並檢視皮屑多寡厚度、頭皮泛紅程度、搔癢程度，選擇適當對應的抗屑洗髮精進行頭皮養護。」

▲▼專家教改善頭皮屑。（圖／品牌提供）

▲改善頭皮屑從挑選對的洗髮精下手。（圖／品牌提供，以下同）

醫師也提醒：「頭皮屑養護首重溫和抗屑，過往傳統藥用洗髮精含有類固醇成分，若長期使用可能會產生頭皮敏感泛紅、頭皮變脆弱的狀況，建議挑選不含藥成分減輕頭皮負擔，溫和植萃配方更安心。」

如何辨別頭皮屑屬性為哪一種呢？油性頭皮屑外觀呈現泛黃出油、大片塊狀、通常沾黏在髮根或頭皮上面；乾性頭皮屑則出現乾癢不適，髮絲間附著白色、細小猶如奶粉狀的皮屑，不同的頭皮屑屬性養護方式大有不同，油性頭皮屑首重溫和控油，乾性頭皮屑養護關鍵在於補水潤澤。

有關洗髮精成分的選擇，胡醫師建議：「甘草次酸複合物具有舒緩調理的作用；油性頭皮屑困擾應選擇控油去屑產品，成分上可挑選葡萄柚籽、地衣、杜松果萃取等成分；乾性頭皮屑則首重舒緩保濕去屑，像是奧勒岡牛至、水解荷荷芭酯、維他命B3等成分皆為合適選擇。」

★抗屑洗髮精推薦

▲▼專家教改善頭皮屑。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾去屑洗髮精 (乾性頭皮屑)，260ml，480元。

▲▼專家教改善頭皮屑。（圖／品牌提供）

▲basiik 綠拿鐵清涼抗屑洗髮精，250ml，980元。

▲▼專家教改善頭皮屑。（圖／品牌提供）

▲綠藤生機 頭皮淨化洗髮精，250ml，480元。

關鍵字：

頭皮屑, 養護, 洗髮精, 皮膚科, 解決

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