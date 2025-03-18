fb ig video ETtoday search mobile

鬼鬼產後首亮相曝「當爸也當媽」心聲！努力瘦身驚喜走秀

>

記者鮑璿安／台北報導

台北時裝周AW25即將在3月27日至3月30日於松山文創園區登場，本季以「時尚・無盡」為核心概念，今18日邀請到女星鬼鬼（吳映潔）站台搶先揭開序幕，而她升格人母之後首次公開露面，親自分享產女心情，她勇敢表示自己目前的身分既是爸爸也是媽媽，會努力工作撫養女兒長大，「（生產）這是我人生的藍圖之一，我自己的選擇我要自己負責」。

▲▼鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作 臺北時裝週AW25展前記者會-鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作 臺北時裝週AW25展前記者會-鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

▲鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作。（圖／記者周宸亘攝）

吳映潔產後首次亮相就選擇在台北時裝周，她笑說希望當一個時尚的媽媽，並表示生小孩一直是自己想要體驗的事情，凍卵時就已經有考慮了，而如今自己一個人完成覺得很棒，「中間還是有害怕猶豫，但是我覺得來不及害怕，是等待一個好的開始」，她也透露生產當下，是經紀人一路陪她進產房，自己也感動到流淚。目前有家人幫忙帶孩子，被問到是否有計劃要生下一胎？她笑回「現在先一個就好」，並補充生孩子這件事情沒有阻撓她談戀愛，並不排斥交友。

▲▼鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作 臺北時裝週AW25展前記者會-鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

▲鬼鬼吳映潔身穿Claudia wang格紋拼接禮服現身走秀。（圖／記者周宸亘攝）

吳映潔也透露前段時間正在努力瘦身，還差兩三公斤就回到本來的身材，她今天身穿Claudia wang格紋拼接禮服現身走秀，專業架勢完全不輸給模特兒，設計師用AI模擬毛呢布料，服裝特殊的裙撐結構和搶眼藍色絲襪打造時髦造型，她非常喜歡這樣天馬行空的風格。

台北時裝周AW25開幕秀特別邀請6位設計師Claudia Wang、DYCTEAM、GIOIA PAN、oqLiq、UUIN與WEAVISM 織本主義，結合數位打版技術與環保材質，打造6套展現永續設計理念的服裝，並透過3D虛擬人形展演，呈現綠色時尚與科技創新的交匯點。從布料選擇到服裝設計與製作，每個環節皆融入recycle、reuse、reduce到再循環replay的永續理念。

關鍵字：

台北時裝周, 鬼鬼, 吳映潔, 永續設計, 高級時裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

PS女孩日籍新成員菊池桃子　大秀「一字馬」超吸睛！

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

擁有好人緣的4個特質　跟合不合群無關 《難哄》章若楠同款「杏仁奶茶色」唇膏好溫柔　加碼相似姊妹色推薦 Grand Seiko小尺寸錶吸男女錶迷　春天色調、復古風齊發 UNIQLO U春夏極簡外套必買！Zara聯名韓牌Andersson Bell最潮單品一次看 安格斯12星座一周運勢3／17-3／23　雙子容易有誤會、天秤桃花運強勁 凱特王妃喝啤酒慶聖派翠克節　預付酒錢樂翻衛兵 能為朋友兩肋插刀的三大星座！TOP 1連另一半都比不過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面