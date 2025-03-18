鬼鬼產後首亮相曝「當爸也當媽」心聲！努力瘦身驚喜走秀

記者鮑璿安／台北報導

台北時裝周AW25即將在3月27日至3月30日於松山文創園區登場，本季以「時尚・無盡」為核心概念，今18日邀請到女星鬼鬼（吳映潔）站台搶先揭開序幕，而她升格人母之後首次公開露面，親自分享產女心情，她勇敢表示自己目前的身分既是爸爸也是媽媽，會努力工作撫養女兒長大，「（生產）這是我人生的藍圖之一，我自己的選擇我要自己負責」。





▲鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作。（圖／記者周宸亘攝）

吳映潔產後首次亮相就選擇在台北時裝周，她笑說希望當一個時尚的媽媽，並表示生小孩一直是自己想要體驗的事情，凍卵時就已經有考慮了，而如今自己一個人完成覺得很棒，「中間還是有害怕猶豫，但是我覺得來不及害怕，是等待一個好的開始」，她也透露生產當下，是經紀人一路陪她進產房，自己也感動到流淚。目前有家人幫忙帶孩子，被問到是否有計劃要生下一胎？她笑回「現在先一個就好」，並補充生孩子這件事情沒有阻撓她談戀愛，並不排斥交友。





▲鬼鬼吳映潔身穿Claudia wang格紋拼接禮服現身走秀。（圖／記者周宸亘攝）

吳映潔也透露前段時間正在努力瘦身，還差兩三公斤就回到本來的身材，她今天身穿Claudia wang格紋拼接禮服現身走秀，專業架勢完全不輸給模特兒，設計師用AI模擬毛呢布料，服裝特殊的裙撐結構和搶眼藍色絲襪打造時髦造型，她非常喜歡這樣天馬行空的風格。

台北時裝周AW25開幕秀特別邀請6位設計師Claudia Wang、DYCTEAM、GIOIA PAN、oqLiq、UUIN與WEAVISM 織本主義，結合數位打版技術與環保材質，打造6套展現永續設計理念的服裝，並透過3D虛擬人形展演，呈現綠色時尚與科技創新的交匯點。從布料選擇到服裝設計與製作，每個環節皆融入recycle、reuse、reduce到再循環replay的永續理念。