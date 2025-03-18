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別在辦公室瞎聊5件事　聰明人都會知道要避開

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▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不想搞職場人際關係，至少要知道話題地雷不能碰。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

每天和同事相處的時間幾乎比家人還長，聊聊天、分享生活再正常不過。但有些話題說出口，不僅可能讓自己陷入尷尬，還可能影響職場形象，甚至牽連到未來的工作發展。以下五種話題，最好三思而後言，避免成為茶水間八卦的主角。

抱怨前東家 
離開一家公司，多少會有些遺憾或不滿，但這些情緒真的不適合在新公司宣洩。如果你一開口就是「之前那間公司超爛」、「我前老闆超難相處」，旁人可能會開始想：「那你之後會怎麼講我們？」久而久之，你可能會被視為愛抱怨、不成熟的人，對你的職場形象沒有任何好處。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

政治話題
政治話題總是充滿爭議，連家人朋友都可能因為立場不同而爭吵，更別說是在職場這種講求合作的環境。即使你覺得自己的觀點很有道理，也難保同事不會有不同看法，甚至影響彼此的相處氣氛。與其讓工作夥伴因立場不同而對你有意見，不如把這類討論留給更適合的場合。

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

我想離職
對工作感到不滿，難免會想向身邊的人吐苦水。但如果你隨意透露「我真的快受不了，打算離職」，這種話很可能會被轉述，最終傳到主管耳裡。即使你還沒有決定何時走，老闆可能已經開始思考如何找人取代你，甚至影響你的工作安排。因此，這類資訊最好只和最信任的人討論，而不是在辦公室裡隨意發表。

▲▼職場,同事,夥伴,笑容,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

健康狀況
身體健康當然很重要，但並不是所有人都適合聽你訴說病情。如果只是分享自己去看牙醫或偶爾感冒，這還算是日常對話。但如果討論慢性病、手術經歷，甚至詳細描述醫療過程，可能會讓同事感到不知如何回應，甚至讓人對你的工作能力產生疑慮。健康問題如果需要支持，還是找親友或專業人士聊比較合適。

▲屬豬的朋友，本月在工作職場中可能會遇到職務調整或異動的情況，需要調整心態來應對。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

批評公司決策
對公司的業務方針或決策有意見很正常，但公開抱怨或批評，卻可能為自己帶來不必要的麻煩。「這策略根本沒用」、「老闆決策真的很奇怪」，這類話一旦傳開，不僅影響你的專業形象，還可能讓高層對你產生負面印象。如果真的有建設性的意見，可以用更專業的方式向主管提出，而不是在同事間隨意發牢騷。

關鍵字：

工作, 職場, 禁忌, 溝通, 話題

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