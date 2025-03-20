「堆堆襪／泡泡襪」穿搭範本！10種搭配技巧　完成學院感、時髦運動風

文／美人圈

隨著去年Balletcore的盛行，以及Y2K和學院運動混搭風的持續，近期「堆堆襪、泡泡襪、襪套」這個單品也越來越多人喜歡！這種襪款能根據不同穿搭風格，自由遊走在少年感與少女感之間，甚至帶有一種性別模糊的時尚魅力，無論是搭配裙子、短褲還是牛仔褲，都能輕鬆打造出活潑又俏皮的風格。本篇分享10種「堆堆襪／泡泡襪」穿搭範本，教你輕鬆穿出時髦感！

堆堆襪穿搭範本：粗針織毛衣＋學院風百褶裙

想要穿得又可愛又有點學院風，粗針織毛衣＋百褶裙超適合！粗針織毛衣本來就讓人感覺暖呼呼的，加上學院風百褶裙，整體造型充滿復古感又不失時尚感，再搭配上一雙堆堆襪，立刻讓整體造型多了些俏皮感，也很適合冬末初春穿搭。

▲粗針織毛衣＋百褶裙，搭配堆堆襪完成學院風。（圖／IG@narrinanatasha）

堆堆襪穿搭範本：黑絲＋白色堆堆襪

說到堆堆襪，多數人都會選擇以白色堆堆襪來做初嘗試，而黑絲＋白襪絕對是不會出錯的搭配，BLACKPINK的Rosé和Jennie就都曾示範過這樣的穿搭。雖然都是「黑絲＋白襪」，兩位的風格也完全不同。Rosé身穿長版黑色外套，全身僅黑白兩色，呈現出比較乖巧的千金風。

▲黑絲＋白襪是不出錯的搭配。（圖／IG@roses_are_rosie）

而Jennie的層次感則更強烈，她以黑色長袖打底，並套上灰色的寬版短袖以及深灰色短裙，更加上黑色領巾和墨鏡的單品，更具街頭感。

▲Jennie以黑絲＋白襪穿出街頭感。（圖／IG@jennierubyjane）

堆堆襪穿搭範本：皮外套＋百褶裙

Jennie在世界巡迴中，幾乎場場都有堆堆襪元素，完美示範Balletcore風格。若想要更日常、街頭一點，可以試著以灰色百褶短裙和短版黑色皮衣，搭配同樣是灰色的堆堆襪和黑色小皮鞋，色彩上相呼應，風格上也在柔媚中混入中性酷，既柔又強，超級吸睛。

▲Jennie世界巡迴演唱會造型都有堆堆襪元素。（圖／IG@jennierubyjane）

想要多一點學院感的話，也可以選擇長款皮外套，內搭白襯衫和領帶，搭配百褶短裙，並同樣搭配白色堆堆襪和黑色皮鞋，統一整體的黑白色系，展現出具有層次感的甜酷學院風。

▲白色堆堆襪搭配厚底黑色皮鞋。（圖／IG@e.milyjanee）

堆堆襪穿搭範本：連身小背心＋棒球帽

連身小背心搭配棒球帽的組合，少了一點嬌俏，多了一點青春運動感，既輕鬆又有活力。且襪套類單品和運動類單品其實蠻容易碰撞出火花，在下半身搭上堆堆襪，打破運動感的單調，讓整體風格乾淨又有造型感，簡單不無聊。這樣的穿搭也非常適合逛街或是朋友聚會，讓你在人群中瞬間脫穎而出，但也不會顯得太浮誇。

▲堆堆襪與運動風單品搭配不無聊。（圖／IG@umu131__）

堆堆襪穿搭範本：運動外套＋蕾絲短裙

運動外套＋蕾絲短裙可以說是「Blokett運動少女風」的標準搭配，運動外套的鬆弛和蕾絲短裙的精緻相互融合，再搭配上一雙堆堆襪，能為整體造型增添更多的俏皮感，創造出一種街頭又不失女性柔美的風格，既不拘謹又充滿活力。將休閒運動感和甜美少女感結合，更有種甜而不膩的運動少女氣質。

堆堆襪穿搭範本：五分／七分褲＋白色堆堆襪

五分褲或七分褲加上白色堆堆襪，簡直是讓腿型更修長的小心機！這樣的搭配不僅顯瘦，還讓你看起來更有活力，且白色堆堆襪的設計，讓整體造型更顯清新、簡約，搭配任何風格的上衣都能輕鬆駕馭，更能呈現小男孩般的靈動性，甜中帶酷，還有點俏皮中性氣質，不管是休閒風還是稍微正式一點的場合，都能讓你輕鬆穿出時髦感，完全不挑人！

▲aespa winter私服堆堆襪搭配。（圖／IG@imwinter）

堆堆襪穿搭範本：毛毛外套＋樂福鞋

想要在秋冬穿得暖又不失時尚感，毛毛外套絕對是秋冬必備單品，下身選擇素色百褶短裙，加上堆堆襪就能讓整體造型瞬間有層次感，再搭配樂福鞋更能增添一點慵懶的氛圍。這樣的穿搭看起來簡單又不單調，毛毛外套還能呈現冬季限定的暖呼呼的氛圍，可愛又高級！

堆堆襪穿搭範本：經典黑白灰

黑白灰的經典色調搭配堆堆襪，無論如何都不會出錯！若覺得基本的白襯衫＋灰色百褶裙不夠有層次，可以隨手拿一件材質較軟的灰色毛衣當作披肩，再戴上白色棒球帽，讓從頭到腳的顏色都有相互呼應，讓你在簡約中散發著高級的時尚感，是一個不經意卻又經典的選擇，最重要的是，這樣的搭配也非常容易駕馭！

▲經典黑白灰搭配堆堆襪不出錯。（圖／IG@narrinanatasha）

堆堆襪穿搭範本：黑白灰＋亮色薄底運動鞋

雖然黑白灰的經典配色低調又時髦，但如果還想要讓整體造型更有亮點，不妨加上一雙亮色的薄底運動鞋！這樣的搭配既有運動風的輕鬆感，又不會太過隨便，再搭上堆堆襪，或者戴上同色系的毛帽、冷帽，整體造型便會更有個性。不過這樣的搭配就較沒有那麼百搭，很考驗各個單品的版型和材質。

▲堆堆襪與亮色薄底運動鞋搭配。（圖／IG@umu131__）

堆堆襪穿搭範本：高級全白 or 神秘全黑

想要堆堆襪不要太落俗，顏色乾淨是重點，全身統一色調更不容易出錯！如果你想走一點優雅的風格，不妨試試全身米白的搭配，選擇米白色的寬鬆毛衣和圍巾，再加上同色系的百摺短裙，並搭配白色堆堆襪和黑色高跟鞋，不僅能展現出女性的優雅，更有滿滿的高級感。

而全黑搭配總是充滿神秘與時尚，黑色削肩背心加上灰色百褶短裙，並選擇黑色堆堆襪和黑色漆皮樂福鞋，最後再搭上一件黑色大衣，整體造型瞬間升級！不僅簡約大氣，看起來更超有氣場，讓你在低調中散發出一股隱藏的魅力！

▲全黑搭配充滿神秘與時尚。（圖／IG@narrinanatasha）

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