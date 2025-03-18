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LE SSERAFIM新曲 《HOT》波西米亞風超辣！Chloé腰鍊搭薄紗裙成新潮流

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記者鮑璿安／綜合報導

韓人氣女團LE SSERAFIM近日以迷你專輯《HOT》強勢回歸，17日釋出全新MV，成員們不約而同穿上Chloé系列服裝，以波希米亞風格展現全新面貌，流露性感又甜美的風格，當中話題單品也引發討論。

不同於時下Y2K或是前衛科技感的舞台造型，LE SSERAFIM新曲造型展現截然不同的波希米亞風格，成員中村一葉（Kazuha）身著Chloé2025早春系列的黑色花卉緹花上衣，搭配柔軟天鵝絨長褲，腰間點綴Chloé Pompoms復古金流蘇水晶腰鍊，率性中不失浪漫優雅。

▲▼ LE SSERAFIM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ LE SSERAFIM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ LE SSERAFIM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ LE SSERAFIM 《HOT》MV之中同款Chloé單品。（圖／品牌提供）

宮脇咲良（Sakura）則以2024冬季系列第23套秀款亮相，身穿真絲薄紗荷葉邊斗篷上衣，層疊薄紗與荷葉邊設計，營造浪漫唯美氛圍。金采源演繹一套有機絲質薄紗長洋裝，搭配Chloé Iconic復古金手寫logo腰鍊，散發迷人氣息；洪恩彩也運用了同款腰鍊點綴造型，對著鏡頭熱舞，一舉一動都超有感染力。

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲Tommy Hilfiger正式宣佈BLACKPINK成員Jisoo將擔任其2025春季系列的形象代言人 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲修身背心。（圖／品牌提供）

同時，在粉絲期盼之下，BLACKPINK成員Jisoo全新形象照終於曝光了，她身穿Tommy Hilfiger柔和剪裁的學院風單品，彰顯濃濃的美式風格，不僅以海軍藍配色條紋洋裝、正式感的金色鈕扣外套進行疊搭，Jisoo綁起馬尾的俏麗模樣也深深感染大家。JISOO 也表示 :「我的風格一直在變化，而不變的是每次和 TOMMY HILFIGER 合作都能令我感到驚艷並留下深刻印象；全新的 2025 春季系列，融合了美國傳統與精緻的簡約精神，讓我感到舒適、自信，並能夠完全地做自己。」

關鍵字：

LESSERAFIM, 韓團, Chloé, MV, 時尚

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