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法國足球巨星姆巴佩秀潮男時尚　百萬名錶搭Dior裝是標配

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▲▼姆巴佩 。（圖／翻攝IG）

▲法國足球巨星姆巴佩一身帥氣返回法國，穿Dior 2025春季KAWS聯名膠囊系列外套。（圖／翻攝k.mbappe IG）

記者陳雅韻／台北報導

足球界明星球員身價各個非凡，會賺也敢砸錢買精品，代表人物包括葡萄牙名將C羅（Cristiano Ronaldo）、阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）都是名錶一只又一只，而效力西班牙皇家馬德里的法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé），每回亮相行頭也樣樣不凡，他近日回法國就穿著Dior 2025春季KAWS聯名膠囊系列外套，搭配百萬元的HUBLOT（宇舶）金錶，又酷又潮。

▲▼姆巴佩 。（圖／翻攝IG）

▲姆巴佩手腕上的HUBLOT金錶也很搶眼。（圖／翻攝k.mbappe IG）

▲▼姆巴佩 。（圖／翻攝IG）

▲Dior與當代藝術家Kaws聯名的外套背面裝飾靈蛇圖案，145,000元。（圖／Dior提供）

姆巴佩是時尚圈寵兒，身兼Dior與HUBLOT兩大品牌大使，此次他所穿的145,000元白色外套，出自Dior男裝創意總監Kim Jones與當代藝術家Kaws合作的聯名膠囊系列，重新演繹Dior標誌呈現出靈蛇輪廓，外套背面Dior字樣也以蛇蜿蜒身軀展現，潮流感設計深深吸引姆巴佩。

▲▼姆巴佩 。（圖／翻攝IG）

▲姆巴佩戴的HUBLOT Square Bang Unico皇金藍色陶瓷錶，1,287,000元。（圖／HUBLOT提供）

而姆巴佩手腕上的百萬名錶，為風格霸氣的HUBLOT Square Bang Unico皇金藍色陶瓷錶，獨特的方型錶殼搭配鏤空面盤，以及皇金配上藍色陶瓷錶圈的搶眼配色，都讓人難以忽視其存在，姆巴佩不僅擁有此款式，還曾戴過同系列的鑲鑽版本，難擋方形錶魅力。
 

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關鍵字：

姆巴佩, Dior, HUBLOT

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