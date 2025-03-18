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早睡好處超乎想像！研究：晚上11點入睡能達到最佳修復效果

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▲▼早睡好處。（圖／Unsplash）

▲早睡對身體好處多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

肌膚差、體重升高，可能都是和睡眠不足有關，現代人生活壓力大，習慣晚睡且普遍睡眠品質不佳，導致體內新陳代謝變慢，衍生出身體一堆毛病，盤點早睡好處，且英國《睡眠醫學》研究指出，晚上 10 點至 11 點之間為最佳睡眠時間。

#促進生長激素分泌

生長激素主要在晚上 10 點至凌晨 2 點分泌，對於細胞修復、皮膚健康及新陳代謝有關鍵作用。

#提升免疫力

睡眠不足會影響免疫系統，使身體更容易生病，而充足的睡眠有助於增強抗病能力。

#維持大腦健康與情緒穩定

早睡有助於降低焦慮與憂鬱的風險，提高專注力與記憶力。

▲▼早睡好處。（圖／Unsplash）

#控制體重，促進代謝

研究發現，晚睡會影響瘦素（Leptin）與飢餓素（Ghrelin）的平衡，導致食慾增加，進而影響體重管理。

#改善膚況與減少黑眼圈

充足的睡眠能促進皮膚細胞修復，減少黑眼圈與細紋，使膚況更好。

那麼最佳入睡時間是幾點呢？研究建議晚上 10 點到 11 點之間入睡，可以確保身體在生長激素分泌的黃金時間進入深度睡眠，達到最佳修復效果。另外，英國《睡眠醫學》研究指出，晚上 10 點至 11 點之間入睡可降低心血管疾病風險，因為這個時間與人體生理時鐘最匹配；而美國國家睡眠基金會也建議，成年人每晚應睡 7-9 小時，並且最好在固定時間入睡與起床，以維持生理時鐘穩定。

關鍵字：

健康, 睡眠, 身體, 體重, 生活

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