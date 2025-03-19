星巴克終於跟史努比聯名！限定「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」甜蜜登場

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克終於與經典漫畫《PEANUTS》攜手合作，以療癒全球人心的史努比各角色為主題，首次推出全新聯名系列商品，其中以史努比為造型的Joe Kind Snoopy馬克杯，以可拆卸帽子作為杯蓋，不但是杯子更是裝飾品，此外還有聯名飲品「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」，用巧克力加上奶霜，打造史努比黑白兩色的印象，加上Joe Kind Snoopy巧克力飾片，展現史努比的經典形象，聯名系列將於3／27正式登場。

「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」以燕麥奶為基底，融合香草風味與巧克力可可脆片，搭配焦糖醬點綴，營造出溫暖而療癒的風味。飲品上還放上「Joe Kind Snoopy」巧克力飾片，讓整體視覺更添趣味，讓消費者在品嚐美味的同時，也感受到史努比的溫暖陪伴。

而本次聯名系列的周邊商品也備受矚目。其中最具話題性的「馬克杯JOE KIND SNOOPY」，以史努比造型呈現，並搭配可拆卸帽子作為杯蓋，杯面使用手繪啞光釉面與貼花工藝，外觀可愛又富有設計感。不僅適合作為日常使用的咖啡杯，更是Snoopy粉絲值得收藏的限定單品。

本次聯名商品設計圍繞「Joe Kind Snoopy」的友善精神，展現漫畫角色之間的溫暖時刻。除了馬克杯，還有12款不同設計的杯款，以及鑰匙圈、包袋等5款生活用品，讓粉絲們能夠將Snoopy的可愛魅力融入日常生活。

星巴克也推出限量贈品活動，3／27起購買任一PEANUTS聯名商品，即可獲得2張限定貼紙；使用自帶杯購買任一全品項飲料，即可獲得1張限定貼紙，共計8款；3／29起單筆消費購買兩杯大杯全品項飲料，即可獲得盲包方式提供的「Joe Kind Snoopy」布章一個，共計4款。布章可燙印於衣物、包包或其他配件，增添個人風格。以上均為隨機贈送，數量有限送完為止。

本次還特別針對外送平台推出布章活動。3／27起在foodpanda及foodomo平台點購兩杯特大杯那堤、或兩杯特大杯外送限定飲料「焦糖奶香星享那堤」，即可獲得1個布章。foodpanda顧客還可用39元加價購布章。

85度C近期再度攜手三麗鷗，以旗下KUROMI和布丁狗角色為主題，推出4款造型蛋糕，不僅可愛度爆表，蛋糕盒內的墊高板也能DIY變成收納置物盒，即起全台門市限量開賣。

KUROMI手拿愛心權杖的「KUROMI-粉色甜蜜宴會」造型蛋糕，選用桔香戚風蛋糕為基底，綿密口感搭配清新香氣，加上香草與藍莓慕斯，擁有多重口感，售價750元；布丁狗揹著藍色小包包，邀請馬芬、培果與司康逛甜點市集的「布丁狗-逛市集」造型蛋糕，以桔香戚風蛋糕為基底，再堆疊黑糖卡士達與滑嫩布丁，售價590元。