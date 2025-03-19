HOLA 2025春夏系列　以「美一種日常」打造居家詩意

▲HOLA 2025 春夏系列以「美一種日常」概念打造家中角落。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天腳步到來，居家品牌HOLA近期發表2025春夏新品，以「對不起春天」為主題，打造讓人更想待在家的環境。本次新品以「美一種日常」為概念，強調居家空間不僅是生活場域，更能展現個人品味。

居家美學新趨勢 生活儀式感升級

HOLA 觀察到消費者對生活品質與美感的重視日益提高，打出「美一種日常」的品牌概念，讓消費者能透過商品讓美感自然融入居家生活。數據顯示，過去一年軟裝家飾如藝術畫作與抱枕的銷量穩步成長，花器與盆器更達到四成以上的業績提升。此外節日儀式感商品亦持續熱銷，反映出消費者對於居家布置的需求增加。

為貼近市場需求，HOLA也啟動品牌煥新計畫，重新裝潢包含內湖旗艦店在內的9家門市，並計畫進駐百貨與商圈，讓消費者能更輕鬆地選購家居好物。

五大春日新品 打造家的四季風景

HOLA 以春季居家佈置為靈感，精選五款春夏新品，涵蓋客廳、餐廳、臥室、陽台等空間，讓消費者輕鬆提升居家質感。

客廳｜荷蘭 PSTR Studio 藝術畫作 來自荷蘭的 PSTR Studio 攜手新銳藝術家，透過高品質印刷技術，在霧面紙張上展現春日氛圍，為家增添一抹藝術感。

咖啡角落｜日本 Lemnos 掛鐘 來自日本的 Lemnos 掛鐘曾獲國際設計大獎，Paper-wood 款式以彩色再生紙與木板結合，為空間帶來柔和細緻的現代感。

餐廳｜義大利 Fiorirà un giardino 手工編織餐具 以天然纖維蕉麻製成，耐濕耐熱且充滿質感，適合日常餐桌佈置，也可用於戶外野餐，為用餐時光增添自然氛圍。

臥室｜奧可利 300 織天絲寢具 – 繁花 新款「繁花」系列採用天絲布料，透氣舒適，柔和的花卉圖案讓臥室充滿南法莊園般的浪漫氣息。

陽台｜瑞典 DBKD 花器系列 HOLA 獨家代理的 DBKD 品牌，本季推出 MEADOW 與 LONG 系列花器，前者以玻璃材質塑造冰塊般的清涼質感，後者則以雙耳窄口設計，兼具實用與裝飾功能。

藝術與花藝共譜春日氣息

此次HOLA也邀請插畫家朱緹設計春季限定包裝紙，靈感來自黃金風鈴木，象徵希望與重生，讓贈禮增添春日氣息，從3／24 起於全台門市購買商品，即可免費享有限量包裝服務。

台灣無印良品日前也發表旗下春夏新品，長年熱賣的商品旅行箱、香氛機都有新進化，其中旅行箱推出「前開式」的新設計，能讓消費者在移動中拿取物品更容易，也依然保留招牌的煞車功能，而超受歡迎的香氛機也有新貨，結合檯燈功能更有氛圍感，兩種功能均可分開使用，簡單的外型放在哪裡都好看。

▲無印良品2025年春夏新品發表會，針對各領域有不少新品，今年露營系列也有很多新單品出籠。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

迎接春夏季節，無印良品也發表即將開賣的新品，包括服飾、居家用品之外，也有更齊全的露營與寵物系列，針對尚未停歇的出國潮，行李箱以及各加工包款都有更多選擇，持續熱賣的行李箱終於推出前開式設計，配備前開口收納袋，方便存放筆記型電腦、文件與書籍等高頻率使用物品。內部設有內袋和防止蓋子完全打開的固定繩，目前僅開賣32L約是登機箱大小的款式，有米色與黑色可選擇，售價5,900元，預計4月上市。

另外熱賣榜上總有位置的香氛機，今年也新推出結合照明檯燈的「無水香氛機」，無須加水即可使用，利用加壓空氣有效地擴散氣味，還能根據需求調整光源，創造出溫暖而舒適的氛圍。可直接購買MUJI無印良品販售的10ml精油使用，或是搭配附贈的精油瓶使用市售精油。適用7-15坪空間，售價1,790元，預計3月上市。

無印良品目前在台門市總數為47間，預計今年至少會有5間新門市，包括即將開幕的南港三井LaLaport，以及台中跟嘉義等，開幕時間未定。

▲可用拉鍊拼接起來的柔軟多用途靠枕，售價499元。（圖／品牌提供）