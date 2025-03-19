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Onitsuka Tiger芭蕾舞鞋5色浪漫登場！Puma厚底牛奶糖配色軟萌又增高

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記者鮑璿安／綜合報導

春暖花開的日子當然要入手全新鞋款應景，Onitsuka Tiger推出全新MEXICO 66™ TGRS鞋款，將經典款與芭蕾舞鞋元素融合，以皮革滾邊蕾絲設計的虎爪紋和雙鞋帶細節提升優雅感。PUMA則推出PULSAR WEDGE鞋款，主打厚底設計，嬌小女孩不能夠錯過！

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上，融入了芭蕾舞鞋的優雅元素 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上，融入了芭蕾舞鞋的優雅元素，側邊虎爪紋採用浪漫的皮革滾邊蕾絲設計，雙鞋帶細節也增添了優雅柔美的氛圍。鞋款後跟保留了標誌性的交叉設計與翻片，鞋底則保持穩定貼合度，使穿著更加輕盈舒適。全系列推出五款不同復古配色，其中包括三款撞色設計以及兩款經典單色，以繽紛柔和色系為主調，呈現出初春生氣蓬勃的氛圍。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲PUMA最新的PULSAR WEDGE鞋款 。（圖／品牌提供）

PUMA最新的PULSAR WEDGE鞋款以標誌性的超厚實波浪大底而聞名，靈感來自2000年代初期的嘻哈女力風潮，鞋款運用米白色皮革，搭配PUMA大LOGO印花字樣，並加上可愛圖樣點綴，此次推出了兩款全糖甜美配色，分別是牛奶糖配色和莓果配色，低調中帶有甜美氣息，讓學院風穿搭更具可愛魅力。

關鍵字：

新鞋款, 春季潮流, OnitsukaTiger, PUMA, 厚底设计

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