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亮珠寶／Boucheron復古珠寶大尺寸超搶眼　長項鍊變出4種戴法

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▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Serpent Bohème系列Vintage項鍊可轉換為胸針佩戴。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

古董作品持續啟發當代創作，法國珠寶品牌Boucheron創意總監Claire Choisne從1974年的Serpent Bohème花卉造型長鍊汲取靈感，以當代視角創作出Serpent Bohème系列Vintage作品，同樣由細膩雕刻的蛇麟紋黃K金或白K金勾勒出鍊結與花朵輪廓，但以明亮式切割梨形鑽石取代過往的彩色寶石，且推出超大尺寸作品，高調展現時髦品味。

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列Vintage短頸鍊。

Serpent Bohème系列Vintage珠寶共有15件新品，其中項鍊有簡潔單墜、個性短頸鍊以及華麗長項鍊等6種款式，當中黃K金長項鍊保留了1974年原始尺寸，並能轉換為可拆卸中央吊墜作為胸針，或兩條手鍊結合成頸圈4種不同造型；戒指同樣展現強大氣場，Boucheron打造雙指戒讓花朵圖案在指間綻放。

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列Vintage雙指戒高調醒目。

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒示範Boucheron Serpent Bohème系列Vintage耳環。

Boucheron同時推出3款Serpent Bohème系列Vintage耳環，以及流露復古氣息的黃K金鑽石手鐲，略呈弧形的寬版手鐲採用細緻的拉絲金質工藝展現細膩紋路，搭配立體鑲鑽花朵與象徵蛇首的水滴形圖案，氣勢非凡。

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴的Boucheron Serpent Bohème系列Vintage手鐲，展現拉絲金質工藝。

義大利珠寶品牌Buccellati的金質工藝同樣赫赫有名，運用在寬版黃金弧形條紋袖口手鐲，深受珠寶藏家喜愛，以Opera高級珠寶手鐲為例，綴有品牌標誌性 「rigato」雕刻工藝鐫刻圖案，中央薔薇花飾由6個白金和鑽石Logo元素組成，中央橢圓形黃金鑲座均鑲嵌一顆紅寶石，風格大氣；另有結合琺瑯與珠寶鑲嵌的寬版手鐲，單戴一件作品即非常吸睛。
 

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲Buccellati鑲嵌紅寶石與鑽石的Opera高級珠寶手鐲，6,350,000元。（圖／翻攝Buccellati官網）

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲Buccellati結合琺瑯與珠寶鑲嵌工藝的Idyllium Floralis手鐲。（圖／翻攝Buccellati官網）

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, Buccellati

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