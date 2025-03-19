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aespa Winter拎新菜籃包Polo Play！小馬標誌、超燒多色萬元初無痛入手

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著輕奢路線的實用包款當道，最近Polo Ralph Lauren 打造2025全新包款Polo Play，擁有如同菜籃包的可愛外觀，連韓星Twice成員Sana、aespa成員Winter都陸續演繹，多種配色超燒登場，價格也平易近人，1萬元初即可帶回家。

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲Polo Play系列形象大片由aespa 成員 Winter 於首爾街頭拍攝 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲「Polo Play」皮革小型托特斜背包NT$15,880；帆布大型托特包NT$13,880 。（圖／品牌提供）

Polo Play系列形象大片由aespa 成員 Winter 於首爾街頭拍攝 ，她換上品牌標誌性的美式學院風襯衫、連身裙，展現優雅又巧妙的態度，而手中則輪流拎上不同色調與尺寸的Polo Play，為品牌經典老錢風注入新魅力。Polo Play的特色是一體成型的包身以及手柄，形塑出菜籃包的柔滑廓形，均飾有撞色的小馬和 「Polo by Ralph Lauren」標誌，成為辨識度的來源。而包款不僅容量貼心，色調也採取高飽和度的藍色、綠色、黃色、粉色、紅色等多種鮮明色調形成有趣的對比。

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Sana演繹Ralph Lauren 造型。（圖／品牌提供）

Sana日前現身澳洲網球公開賽，身穿經典Polo背心與麻花針織開襟衫，俏皮綁在肩膀上，以藍白條紋裙裝營造出優雅清新風格。此外她還曬出了新款粉嫩色調的Polo Play Leather Tote包，可愛的菜籃包外觀搭配柔軟皮革格外有辨識度，成為重點單品，也非常適合日常疊搭。Polo Play 同時提供斜背、手提及肩背等不同款式，選用義大利荔枝紋皮革與棉質帆布設計，交織出經典魅力，一字排開大、中、小的多元尺寸，陪伴大家步入日常。

隨著2025春夏大包潮流持續發酵中， Chloé新款Spin托特包順勢擠入夯包清單之一，無論是通勤或是日常實用都非常適合，運用柔軟廓形打造時髦張力，連香港女星陳慧琳、郭雪芙以及KOL許路兒都已經搶先曬包，新成員一定要認識。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲（依序）陳慧琳、郭雪芙以及KOL許路兒都已經搶先曬Spin托特包。（圖／品牌提供）

Chloé創意總監Chemena Kamali引領品牌標誌性的波西米亞風格進入全新篇章，而她所操刀的新包款終於揭曉了，這次帶來Spin托特包，特色之一是質感細膩的亮面粒紋牛皮，在光線下流轉低調奢華的光澤紋路，包款上以金色鏈條飾牌點綴，向Chloé靈魂動物無拘之馬致敬， 垂掛在包身中散發法式美學。

關鍵字：

時尚, 包款, 新潮流, 菜籃包, 韓星

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