越花越有錢的3大訣竅！讓買東西也能為理財的一步

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

所有的人都在教你如何存錢、有效理財，但沒有人告訴你真正有錢的人都是會花錢的人，也是懂得花錢的人，以下來看看到底該怎麼樣花錢，才可以存到錢，同時又可以滿足自己購物的小慾望呢？

1.有什麼樣的收入，過什麼樣的生活

現在很多人為了追求表面的榮光、虛華，都會好高騖遠，買名牌包、穿潮鞋等等，然後每天都吃好吃的網美店，但這些光鮮亮麗的背後，可能緊接著而來的就是卡費爆表的精神壓力，每個月都像是卡奴一樣還債，所以有什麼樣的收入，過什麼樣的生活非常重要，可以減輕很多精神上的壓力。

2.選擇癮性收益高的消費

就是你花這筆錢，他可以在未來給你帶來成倍的收益，你花下去的這筆錢，從長遠來看，我可以得到什麼，這樣可以盡量把你的消費收益最大化，像是很多人一到換季就會買很多衣服來穿，但很多都是穿一次、穿兩次就不在流行的季節款，不如挑選質感好一些的基本款，可以更加時常的穿搭。

3.適當滿足慾望

我們每個人都會有特別喜歡的東西，所以沒有必要一定要抑制所有的消費慾，可以透過自己在工作上的成就或是日常生活的表現狀態，透過犒賞自己的方式，適當的滿足慾望，但這個不是無上限的滿足，在有限的狀態下，適當的花費，也是一種激勵自己的動力。