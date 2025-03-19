感情值得經營嗎？三種男性不要碰：態度曖昧、只收獲都危險

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

很多人都有愛情上的困擾，尤其是在剛剛交往的時候，該不該投入更是很多人猶豫的重點，假如女孩遇到以下3種狀態的男生，建議還是儘早離開，以免到時候受傷的只會是自己。

1.揣著明白裝糊塗的，持續和你保持曖昧的男生

如果一個男生喜歡一個女生，他就會有非常強的佔有慾，絞盡腦汁，恨不得一天就把妳追到手，然後向全世界炫耀，假如一個男生天天找妳聊天，每一次都秒回，約妳吃飯、看電影、出去玩，但是每次當妳表現出妳的喜歡，他又顧左右而言他，就是不說在一起，那妳完了，只是他漁場管理中的一條魚。

2.付出和收穫完全不平等的男生

所有事情都是妳單方面的付出，對方可以欣然接受，但是卻什麼都不做，過分卑微的喜歡一個人，最後只會讓妳越來越自卑，越來越不相信愛情，好的愛情永遠都是勢均力敵的、雙向奔赴的，就像是穩定的天秤。如果只有妳單方面的付出，說明對方隨時可以抽離，沒有任何的沉沒成本，他也不會有任何的愧疚感，到時候只有妳竹籃打水一場空。

3.和妳差距太大的男生

完全不是一個世界的人，包括兩人的社交圈子、興趣愛好、家庭背景等等，永遠不要試圖在一段感情之中改變對方，圈子不同，不必強融，一開始戀愛兩人可以靠著新鮮感，但是長久以來兩人喜歡的東西就是完全不一樣，只會從無話不說到無話可說。