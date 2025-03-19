潘瑋柏狂甩7公斤！自曝「超嚴苛減重食譜」　瘦身餐老婆一手包辦

▲潘瑋柏瘦身成功找回下顎線。（圖／翻攝自FB/潘瑋柏，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

潘瑋柏近期都在大陸發展，先前演唱會發福走樣照片被網友傳出，胖到讓人差點認不出，被粉絲笑稱潘瑋厚，日前他在微博開直播開心分享自己瘦了7公斤，狂秀下顎線相當得意，同時也大方公開自己的減重食譜，模樣離最初的潘帥不遠了！

▲易胖體質的他，對於瘦身也下很大工夫。

身材總是胖胖瘦瘦的潘瑋柏，發福了好一陣子，近來為了演唱會準備，痛定思痛減下7公斤，沒想到瘦下來的他，粉絲還是不領情，直言他該可以再瘦一些。

▲他也很幽默把梗圖放在臉書上自嘲。

他分享自己減重目標原本設定5-7公斤，沒想到竟提早達成目標，為此他開心到狂秀下顎線，被問到如何在短時間瘦下來，他透露自己一周打4次網球，每天會帶一個大水壺，強迫自己要喝滿2200cc的水，搭配每天的精神食糧黑咖啡，強調一定要喝得很清淡。他的減重食譜相當有難度，他說自己每天只吃20克的麵，加上川燙過的6片牛肉，青菜則可以隨便吃。

▲Luna很愛在家煮飯，老公瘦身餐一手包辦。（圖／翻攝自小紅書/Luna宣云）

而潘瑋柏老婆Luna也很常在《小紅書》上分享生活，她說最近給自己安排了新運動，解鎖網球，以及最近很常在家做飯，將兩人的生活對照在一起，可說是夫唱婦隨，兩人關係相當緊密呢！