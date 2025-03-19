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南韓美白針主成分做的精華液　上市成Olive Young熱銷補貨王！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

即將進入肌膚美白的高峰季節，除了做好基礎防曬，後續調理黑色素的關鍵也要加強補充，最近更是有多款適合夏季的單品，提前進入煥白季節。

＃AHC 醫美科研超秒晶透穀胱甘肽淡斑精華，40ml、售價1500元

AHC,Kiehl`s,Neogence,霓淨思,美白,保養,。（圖／品牌提供）

在南韓上市之後，成為藥妝店Olive Young的熱銷補貨王，將韓醫美常見的美白針成分「穀胱甘肽」直接做成日常可以使用的保養單品，其中，淡斑精華更搭配99%純度傳明酸、99%純度B3菸鹼醯胺，不僅可以全方位煥白，更是能夠改善蠟黃暗沉的問題。

＃Kiehl's 激光精華彈潤美白乳液，100ml、售價2990元

AHC,Kiehl`s,Neogence,霓淨思,美白,保養,。（圖／品牌提供）

提到亮白很多人都會聯想到Kiehl's的淡斑精華，這次更推出姐妹單品「激光精華彈潤美白乳液」，採用醫學級維他命C、菸鹼醯胺還有肌肽，不僅功效不容易受到照射氧化，還可以有效淡化肌膚暗沉瑕疵，同時還能讓肌膚彈潤飽滿，搭配精華一起用效果更加乘。

＃Neogence霓淨思 極透光無瑕淨膚霜，50ml、售價1100元

AHC,Kiehl`s,Neogence,霓淨思,美白,保養,。（圖／品牌提供）

台灣醫美保養品牌霓淨思向來是開架人氣王，針對台灣女性在意的膚色蠟黃問題，除了必用明星單品極透光亮白淡斑精華之外，這次更推出同系列極透光亮白機能水與極透光無瑕淨膚霜，其中，極透光無瑕淨膚霜不僅擁有獨特C+極透光亮白因子，更搭配北極雲莓籽油以及穀胱甘肽，無添加酒精、香精，全膚質都能夠安心煥亮。

關鍵字：

AHC, Kiehl’s, Neogence, 霓淨思, 美白, 保養

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