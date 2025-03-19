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日本頂奢乳霜不只拼成分、還比工藝！ALBION選有田燒、資生堂用西陣織做瓶身

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ALBION,資生堂,西陣織,有田燒,保養,抗老,頂級乳霜,乳霜,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

頂奢保養市場很受到關注，價錢不見得是重要因素，但要使用有感、奢華，是使用人非常重視的體驗；以「先乳後水」引領日本保養市場的ALBION不只有經典的健康化妝水與滲透乳，2025年終於推出全新高端「匠心凝時」系列，將尖端科技以及珍稀成分，通通注入其中，更是引入日本最具代表性的陶瓷有田燒製作瓶器，而資生堂也曾用西陣織打造乳霜設計。

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匠心凝時將研發重點放在人類組成的蛋白質，尤其是肌膚更是以蛋白質所組成的組織，是身體最大的器官，當受到外在刺激，就會形成內質網壓力，導致紋路、暗沉、鬆垮等NG現象出現；因此，ALBION從日本聖地找到最純淨以及高活性的萃取成分，打造獨家「再生更新複合配方」，能舒緩肌膚壓力，全方位打造細膩緊緻的膚況。

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被認為是日本聖地的白神山，向來少有人類破壞，保留原生的自然山林擁有世界上最肥沃的黑土土壤，在此更種植的矢車菊不僅吸收天地營養，更富含花青素，是抗氧化最好的配方；搭配製作日本國酒清酒的稻米發酵精萃，擁有組成蛋白質最好的胺基酸，還有新鮮酵母精華，讓肌膚釋壓同時提升飽滿彈力。

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匠心凝時全系列有洗卸、水乳與霜總共5款單品，其中，最頂級的匠心凝時之霜不僅是運用高效配方組成，圓潤宛如珍珠般的乳霜瓶身，更是由歷史悠久的「有田燒窯」現任第七代窯主彌左衛門結合藝術與匠人工藝精心打造，每一個乳霜圓罐都必須經過6大手工製作，以攝氏1300度高溫燒製20小時，並且冷卻3天而成，平均每1個月僅能生產1000件，從裡到外都精緻奢華。

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日系單品不僅追求高效能，在瓶器的設計上向來也很重視本地的傳統工藝，像是資生堂的極上御藏晚霜，在每個細節也很講究，不僅全新運用高抗氧化玉露配方添加，黑色乳霜蓋子更選用京都傳統的西陣織，在光線照射下可以看到緊密絲線散發熠熠光輝，美不勝收。

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關鍵字：

ALBION, 資生堂, 西陣織, 有田燒, 保養, 抗老, 頂級乳霜, 乳霜

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