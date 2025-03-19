母親節板橋大遠百特惠組47折起　環球購物中心祭20%高回饋

▲板橋大遠百3／20起推母親節首波促銷。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／新北報導

3月底百貨率續迎接母親節首波檔期，板橋大遠百「美麗購物節」促銷於3／20開跑，主打5萬組化妝品特惠組合，其中不乏熱門單品，像是資生堂百優最低可享47折優惠，且針對服飾消費滿3萬元加碼送800元，讓消費者一次購足，而環球購物中心則祭出會員20%起跳的高回饋，並推出史努比滿額禮衝業績。

板橋大遠百母親節前哨站「美麗購物節」主打化妝品特惠組，化妝品、內睡衣單筆滿3,000元送300元、滿1萬元再加送200元；APP會員百貨服飾、名品單筆消費滿4,000元送300元、服飾消費滿3萬元加送800元；保健器材單筆滿5,000送500元；大家電單筆滿1萬元送1,000元回饋。

▲板橋大遠百獨家，資生堂國際櫃 NO.1百優乳霜禮盒組，價值10,640元 推薦價5,040元 (限量50組)。



使用特定信用卡，再加碼百貨服飾/名品當日刷滿5,000元送100元、消費滿15,000元送300元；1樓國際精品單筆分期刷1萬元送800元；數位3C / APPLE /MUJI單筆分期刷1萬元送500元。

▲板橋大遠百獨家，CLARINS 氧氣光感組，價值9,617元，推薦價7,250元 (限量50組)。

遠百營運長林彰豐表示，雖然民眾出國採買挑戰仍在，但日本匯率近期持續攀升，台灣百貨促銷檔期加上加碼回饋，價差幾乎與日本相同，預估今年母親節檔期可比去年同期成長3％至5％。

Global Mall環球購物中心3／27至4／16推出「美好購物節」檔期，因應今年初登場的全新會員分級制度，首度推會員分級滿額贈，會員可享刷聯名卡滿額贈回饋最高20%，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19及屏東市，再加碼集結近50家品牌，推單筆消費滿3,000元享點數3倍送，另二、三星會員消費滿5,000元再送200元商品禮券。

環球購物中心會員於新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定品牌刷聯名卡，當日消費滿3,000元，最高送600元；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9指定品牌刷聯名卡，當日消費滿2,000元最高送400元。而新北中和、板橋車站、桃園A8、A19、屏東市，再加碼集結近50家品牌，包括資生堂、無印良品、Nike、adidas、宜得利家居、Roots、OWNDAYS、JINS、TOY WORLD、Beutii等，單筆消費滿3,000元享點數3倍送，二、三星會員單筆滿5,000元再送200元。

新北中和再加碼推首五日(3／27-3／31)化妝品滿額贈，於指定化妝品單筆消費滿3萬元送2,000元。並推出以出遊及居家生活小物為主題的史努比聯名兌換禮、滿額禮，累計消費滿2,000元或扣點，可兌換針織袋、陶瓷盤、冰壩杯、手提保溫瓶、折疊旅行袋等；新會員也能享限定禮，當日加入新會員及不限金額消費即可兌換「SNOOPY小茶杯」。